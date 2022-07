Rien de mieux qu’une chanson paillarde pour pimenter vos soirées avec de l’humour. Découvrez notre top 25 des meilleures chansons paillardes.

Briser les tabous avec des chansons paillardes

À voir aussi

Les grandes chansons cochonnes. Crédit : Monique

Une chanson paillarde est définie dans le dictionnaire comme étant une « chanson populairetraditionnelle chantée entre amis », dans une « ambiance chaleureuse ». Elle est appréciée des étudiants, parfois entonnée au début des études dans les Paces, mais aussi lors d’une fête bien arrosée. Également appelées chansons cochonnes ou chansons grivoises, les chansons paillardes forment un répertoire constitué de chants osés. Elles se reconnaissent à leur contenu à caractère érotique, avec des paroles en français parlant « de cul, de bite, des rondeurs d’une femme, etc. ». La convivialité demeure cependant de mise et c’est ce qui fait la différence de la chanson paillarde avec du contenu purement se*uel. Demander à un groupe ou une personne d’en chanter une est une idée originale lors d’une soirée à gages par exemple.

Les chansons paillardes sont apparues au 19esiècle dans les cabarets. À cette époque, elles sont entonnées à voix haute. Véritable folklore, un chant paillard, ou chant étudiant en Belgique mélange des airs de chants de s*ldats, chants de marins et chansons libertines.

Bien que le domaine de la publicité en compte certaines, bon nombre de chansons paillardes ont été créées par des étudiants en médecine, qui ont pérennisé cette tradition, en France comme en Belgique. Elles sont chantées notamment pendant le bizutage des filles qui commencent leurs études, comme cela a été le cas à la Paces de Clermont-Ferrand et qui a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Le bréviaire du carabin, entre autres exemples, est un célèbre chant populaire dans le milieu estudiantin. Des chansons paillardes sous forme d’articles et recueils sont par ailleurs disponibles sur le site de la Paces, s’ajoutant aux vidéos accessibles sur Internet. Ainsi, une part de la tradition est restée, et la chanson paillarde ne se limite plus à l’univers des Paces ni des universités et grandes écoles. Pour agrémenter votre soirée, notre top 25 des meilleures chansons paillardesvous aidera à choisir votre chanson cochonne préférée!

1 – Le Grand Vicaire, chanson paillarde à succès

Vaine poursuite dans la chanson paillarde le grand vicaire. Crédit : Chorale CUCEC

Les membres du clergé sont, malgré eux, les personnages clés de cette chanson paillarde. De l’univers carcerale à celle de la musique, le grand vicaire est accusé de tous les maux. « Chez nous la musique, c’est une coutume. Mon papa joue d’la guitare, ma maman du piano, et le curé la viole ». Les jeux de mots sont à scruter de près.

2 – Le père Dupanloup

Pierre Perret, auteur de la chanson Le Père Dupanloup. Crédit : Pierre Perret

Cette œuvre de Pierre Perret décrit les exploits du père Dupanloup à travers ses nombreuses tentatives d’exploit avec sa pine… Toute occasion est bonne pour tenter sa chance, même si c’est en vain.

3 – En revenant de Paris chez ma tante

Extrait de la vidéo du chant. Crédit : Choubalala

Histoire d’un jeune homme qui raconte son succès et ses prouesses auprès des jeunes femmes. « J’ai rencontré trois jeunes filles, j’ai pas choisi, mais j’ai pris la plus grande… ». Après leurs ébats, elle en demande encore, mais il lui répond : si j’en ai encore pour la servante.

4 – Les filles de Camaret

Chant de Pierre Perret. Crédit : Pierre Perret

Rimes et se*e animent le fil des paroles de cette chanson paillarde également signée Pierre Perret et faisant partie de son album le plaisir des Dieux.

5 – Fric Fric pharmacie

Groupe d’amis ensemble à la maison Crédit : dima_sidelnikov

Proposée par le site Lapaillarde.com, cette œuvre parle d’un jeune homme qui veut ouvrir une pharmacie et gagner de l'argent avec une pointe d’érotisme et d’enthousiasme.

6 – La grosse bite à Dudule

Une bite pas ordinaire. Crédit : Typ iak

Une femme raconte à ses amies pourquoi elle aime son amant. À travers la chanson, on comprend effectivement pourquoi.

7 – Bali Balo, un classique de la chanson paillarde

Paroles du chant Bali Balo. Crédit : Cottarel

Les étudiants en médecine n’en finissent pas d’apprécier et de redécouvrir ce grand classique des chansons paillardes qu’ils aiment chanter à haute voix. Vous y prendrez également goût, même si vous suivez une autre filière.

8 – Marie Madeleine

Pour chanter Marie-Madeleine. Crédit : Marion Le Quellec

Ce chant traduit la convivialité. Chaque membre d’une équipe décrit la dénommée Madeleine, chacun présentant une qualité et un défaut. À la fin, ils chantent tous ensemble.

9 – La digue du cul

Pour chanter La digue du cul. Crédit : Alexis Robles

L’histoire se déroule dans l’ouest de la France, de Nantes à Montaigu. Elle fait son apparition pour la première fois en Belgique, en 1922, à l’université de Bruxelles.

10 – La petite Huguette : tripote-moi la bite avec les doigts

Chanson paillarde La Petite Huguette. Crédit : Cottarel

Pourquoi une telle demande à la petite Huguette ? Il n’est pas difficile de comprendre la raison d’être de ce titre, mais rien ne vaut une écoute en bonne et due forme.

11 – Une bonne chanson paillarde : l’artilleur de Metz

Chant signé les 4 barbus. Crédit : Les Quatre Barbus

Elle fait honneur aux artilleurs français. Le héros de Metz mérite particulièrement les éloges pour ses exploits auprès des femmes de la ville citée.

12 – 51, je t’aime, chanson à boire

https://s2.dmcdn.net/v/11jH_1EK9fjSJ13dV/x720

Chanson paillarde, à boire. Crédit : Electroteck-30

Cette œuvre est composée en l'honneur de la célèbre bouteille de pastis d’origine française. Une affection exprimée avec des mots par les amateurs de cette boisson alcoolisée, avec beaucoup d’humour.

13 – La godinette, une chanson paillarde

Illustration de la chanson paillarde La Godinette. Crédit : Jean Baron

À travers les paroles de cette musique, le compositeur transmet un messagequi est on ne peut plus clair : une seule relation se*uelle peut faire tomber enceinte une femme.

14 – Les chevaliers de la Table ronde, chanson à boire

Chorale de l’ULB & Toots Thielemans. Crédit : Xavier Hubaut

Gloire aux chevaliers de la Table ronde goûtant aux bons vins pour trouver le meilleur millésime. Entre robe et ivresse, la morale est qu’il faut boire avant de perdre la vie.

15 – Un dimanche matin, ou les attributs de l’homme

Parité mon Q entonnant une chanson paillarde. Crédit : Festival Off Avignon

Des couilles de Jeannot coincées dans le piano jusqu’au p*nis à papa, c’est la fête à travers cette chanson paillarde qui est une ode aux attributs masculins.

16 – Chanson La Pitxuri / la Pitchouli

Chanson paillarde dédiée aux rugbymen basques. Crédit : Jean michel nespoulous

Pitxuri est le rendez-vous de tous les Basques et rugbymen du pays qui veulent se saouler. Vive Pitxuri.

17 – Les avants de Bayonne, chanson paillarde et rugbymen

Chant paillard pour les rugbymen. Crédit : Chansson-rugby.skyrock.com

Les joueurs de l’avant poussés par leurs coéquipiers apprécieront assurément cette chanson paillarde qui loue les rugbymen français, et plus spécialement ceux de Bayonne.

18 – « Dans les prisons de Nantes », pour les réunions de groupe

Chanson paillarde pour chanter en chœur. Crédit : hitesainoten

Si vous voulez un tube mettant à l’épreuve votre souffle et vos poumons, « Dans les prisons de Nantes » est fait pour vous. Cette chanson est idéale pour chanter en groupe, et le plus fort possible.

19 – Vive la Bretagne, chanson paillarde pour les Bretons

Chant pour les Bretons. Crédit : Chansons Paillardes

Ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons, ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Que de mieux que cette chanson paillarde pour louer la Bretagne et ses habitants ?

20 – Ouille ouille j’ai mal aux couilles, chant coquin

Chant paillard Ouille Ouille j’ai mal aux couilles. Crédit : Loïc

Pour comprendre le déroulement de l’histoire, il est conseillé de chanter cette chanson en couple lors d’un évènement tel qu’un mariage ou un anniversaire de mariage. Elle convient évidemment à d’autres situations.

21 – À l’auberge de l’écu, Paris

Les 4 barbus, interprètes de À l’auberge de l’écu. Crédit : Les Quatre Barbus

Un joueur de luth s’installe à l’Auberge de l’écu pour attirer les jeunes femmes qui veulent apprendre à jouer de l’épinette… et avoir un p’tit écu.

22 – Chanson paillarde « De profundis Morpionibus »

Un classique des chansons paillardes. Crédit : Bacchus

C’est dans le Parnasse Satyrique que cette chanson paillarde apparaît pour la première fois au 19esiècle. Elle décrit l’un des plus âpres combats entre une bande de poux d’un côté et une horde de morpions de l’autre, dans la vallée du cul et con. Une histoire qui visiblement va plus loin que le satyrisme.

23 – Chanson paillarde « La danse du Limousin »

Étudiant entamant la danse du limousin. Crédit : Bouclex

Les élèves de commerce, ou d’autres filières, aiment chantonner cette chanson paillarde signée Rémi quand ils ont bien bu. Et le limousin a dit « enlève ta chemise », et le limousin a dit « enlève ton pantalon », et le limousin a dit « enlève ton… » jusqu’au dernier vêtement. Sans se mettre totalement nu.

24 – « C’est à boire qu’il nous faut », chanson à boire

Annonce de la chanson C’est à boire qu’il nous faut. Crédit : Various Artists

Quand des gars réclament à boire dans une auberge alors qu’ils n’ont pas de quoi payer, la patronne leur prend leurs chapeaux, leurs pantalons…, et les fait monter sur les tonneaux.

25 – « Le plaisir des Dieux » et de leurs amis

Pierre Perret, auteur de la chanson Le plaisir des Dieux. Crédit : Pascal Djemaa

Vulcain, Bacchus, Jupiter, Pluton…, même les dieux s’adonnent à leurs plaisirs. « Masturbons-nous, baisons, gamahuchons, enculons-nous, foutons, foutons… Tout cela, c’est le plaisir des Dieux ».