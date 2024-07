C’est un triste record. Ce dimanche 21 juillet, la température à la surface de la Terre était la plus élevée jamais enregistrée depuis 1940. Un constat alarmant.

Voici un nouveau record historique et particulièrement préoccupant qui prouve que la Terre continue de se réchauffer. Ce dimanche 21 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, toutes années confondues. En juin et en juillet, des vagues de canicule se sont abattues sur l’ensemble des continents et il a fait jusqu’à 51,8 degrés en Arabie Saoudite, 44 degrés en Grèce et 48 degrés au Maroc.

Le 21 juillet, la température moyenne à la surface de la Terre était de 17,09 degrés. Il s’agit de la moyenne la plus haute jamais enregistrée depuis 1940, date à laquelle les premiers relevés de température ont débuté. Le programme Copernicus, qui collecte ces données sur planète, rappelle également que tous les mois depuis juin 2023 (soit 13 mois consécutifs) ont été les plus chauds jamais enregistrés sur Terre.

Un record de chaleur alarmant

Le précédent record de chaleur mondial datant du 6 juillet 2023, où il avait fait 17,08 degrés. Pour rappel, l’année 2023 a été la plus chaude de l’histoire et selon Serge Zaka, un agroclimatologue interrogé par Le Parisien, l’année 2024 “a 92% de probabilités d’être l’année la plus chaude jamais observée”.

Ce 21 juillet a été la journée la plus chaude depuis que les relevés existent. Mais en réalité, des températures aussi élevées ont déjà été observées sur Terre, il y a 130 000 ans. Cependant, le contexte était différent : actuellement, le réchauffement climatique est beaucoup plus rapide et sa brutalité empêche les espèces animales et végétales de s’adapter pour survivre.