Selon les scientifiques, le mois d'avril 2024 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe

La température moyenne mondiale ne cesse de grimper pour atteindre des niveaux alarmants pour l’environnement.

Le mois d’avril a beau avoir été mitigé et maussade, il a pourtant été le mois d’avril le plus chaud jamais enregistré depuis l’enregistrement des données, révèle l’observatoire européen Copernicus (le deuxième plus chaud en Europe).

Selon le bilan de Copernicus, dévoilé le 7 mai dernier, la température moyenne du mois d’avril 2024 était de 15,03° Celsius. Soit 0,67°C de plus que la moyenne calculée entre 1901 et 2020.

Globalement, les températures du mois d’avril 2024 ont été supérieures de 1,58°C par rapport à la moyenne estimée à cette période entre 1850 et 1900. Dans son bilan, l’observatoire Copernicus précise également que le précédent record pour un mois d'avril remonte à 2016. À cette époque, la température moyenne était inférieure de 0,14°C.

Des records de chaleur dans le monde

Crédit photo : PeterFranz/ Pixabay

Il va sans dire que le constat observé par Copernicus est alarmant. Le mois d’avril 2024 a été le onzième mois le plus chaud. Nous sommes bien loin de la barre des 1,5°C fixée par l’accord de Paris en 2015 puisque la température moyenne mondiale entre mai 2023 et avril 2024 a été de 1,61 degré supplémentaire par rapport à la fameuse période pré-industrielle évoquée plus haut, 1850-1900.

L’Europe n’est pas un cas isolé puisque différentes régions du monde, de l’Amérique du Nord à l’Est de l’Asie en passant par l’Afrique et même le Groenland ont enregistré des records de chaleur.

« Cependant, alors que les variations de température associées à des cycles naturels comme El Niño vont et viennent, l'énergie supplémentaire piégée dans l'océan et l'atmosphère par l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre continuera à pousser la température mondiale vers de nouveaux records », explique Carlo Buontempo, directeur du Copernicus Climate Change Service (C3S) dans le bilan.