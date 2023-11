Des scientifiques découvrent un gigantesque volcan qui crache des blocs de glace

Les scientifiques viennent de découvrir un volcan pas comme les autres. Plutôt que de cracher de la lave, il rejette des cubes de glace. Où se trouve-t-il et pourquoi est-il si différent des volcans que nous connaissons ?

Un volcan pas comme les autres

Si ce volcan est si différent des autres, c'est parce qu'il ne se situe pas sur terre. En effet, les scientifiques l'ont découvert sur Pluton, la planète naine la plus volumineuse connue dans notre système solaire.

En effet, on ne peut plus l'appeler "planète" désormais. Pourquoi ? Parce que ses caractéristiques ne répondent plus aux critères. Parmi elles, son diamètre, bien plus petit que celui de la lune, et sa révolution autour du soleil qui dure 247 années terrestres et qui l'amène à croiser l'orbite de Neptune.

Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas cessé de l'observer. Et récemment, ils ont fait une découverte très intéressante.

Des dimensions colossales et des rejets de glace

Au mois d'octobre, les astronomes ont découvert un volcan sur Pluton. Et celui-ci ne ressemble pas du tout à ceux que nous possédons sur terre. Pour commencer, il est extrêmement imposant. De plus, il cracherait des blocs de glace.

D'après les explications des experts, retranscrites sur la plateforme web arXiv, il s'agirait d'eau glacée très riche en ammoniaque.

Les particularités de ce volcan ont amené les scientifiques de la Nasa à le qualifier de "super-cryovolcan". D'après leurs observations récentes, il aurait craché mille km3 de glace lors de ses déflagrations.

Crédit photo : iStock

Quelle est l'origine de ce cratère ?

Le nom officiel de ce cratère est Kiladze. Pour estimer son diamètre, les scientifiques ont observé des images de la sonde New Horizons. Datant de 2015, elles leur ont permis d'estimer cette mesure à 44 km. Sa superficie est à peu près similaire à celle de l'île Komsomolets, en Russie.

Bien sûr, les scientifiques de la Nasa ont tenté d'élucider l'origine de ce cratère. Même s'ils ne réfutent pas l'hypothèse d'un choc avec une météorite, ils privilégient la thèse des effondrements. Ce phénomène expliquerait, selon eux, l'activité sismique particulièrement intense et toute récente sur celle que nous ne devons plus appeler planète.

Ainsi, Pluton a révélé un super-volcan cracheur de glace probablement âgé de plusieurs millions d'années.

Les scientifiques vont poursuivre leurs recherches

Vivement intéressés par les mystères de Pluton, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. D'après leurs analyses récentes, il y aurait de l'eau chargée en ammoniaque autour du cratère. Normalement, celle-ci devrait demeurer en profondeur, et non pas en surface. Au vu des analyses des scientifiques, c'est bien plus bas que cette eau se retrouve à l'état de glace.

Ce phénomène de congélation proviendrait d'un magma glacé en circulation. Et ce mouvement s'expliquerait par le réchauffement de l'intérieur du noyau de la planète naine.

Une chose est sûre, les chercheurs n'ont pas fini de surveiller Pluton qui renferme encore de nombreux mystères. Ainsi, ils comptent bien découvrir si un océan souterrain ou d'autres poches d'eau glacée se cachent dans les profondeurs de cette planète naine.