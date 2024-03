Cette célèbre ville française vient d'être nommée la deuxième ville la plus odorante du monde

Des chercheurs ont dressé un classement des villes les plus odorantes du monde et contre toute attente, une grande ville française figure dans cette liste.

Se promener en ville, c’est être exposé à une multitude d’odeurs. Elles peuvent être agréables, comme quand on passe devant une boulangerie, un fleuriste ou une boutique de parfum, mais aussi plus repoussantes quand on est confronté aux odeurs d’urine ou aux effluves des transports.

Des chercheurs ont récemment créé un classement des villes du monde où le parfum est le plus agréable. Il s’agit de communes où l’on aime se promener car on est amené à sentir de bonnes odeurs. Pour dresser cette liste, les chercheurs ont analysé le score EPI de propreté des villes (Indice de Performance Environnemental) et l’ont comparé au nombre de commerces qui dégagent une bonne odeur (boulangeries, pâtisseries, parfumeries et fleuristes).

Parmi les résultats, une ville française se classe en seconde position, et cela risque de vous surprendre.

Une ville française qui sent bon

À la première place du classement, on retrouve la ville d’Athènes, en Grèce, avec un score de 8,3 sur 10. Avec ses marchés de rue animés, ses odeurs de produits frais et de cuisine, elle invite au voyage olfactif. Athènes possède 31 boulangeries, 31 fleuristes et 22 parfumeries sur 10 km2, ce qui en fait la première ville au monde où l’odeur est la plus agréable.

Contre toute attente, la seconde ville qui figure dans ce classement se situe en France et n’est autre que… Paris ! La capitale a obtenu un score olfactif de 8,15 sur 10 grâce à son score de propreté de 62,5 et ses nombreuses boutiques odorantes.

Crédit photo : iStock

À Paris, les parfumeries sont multiples puisqu’on en retrouve 11,62 sur 10 km2. En plus de cela, les odeurs de café et de pâtisseries sont très présentes dans la capitale car on comptabilise 11,4 boulangeries sur 10 km2, qui dégagent de bonnes odeurs de café fraîchement préparé et de viennoiseries chaudes.

En troisième position, on retrouve Zurich, en Suisse, avec un score olfactif de 8,1 sur 10. À proximité des montagnes des Alpes, cette commune bénéficie d’un air pur et frais et est très propre. Elle est suivie de Dublin et Luxembourg, des villes aux odeurs agréables où il fait bon vivre.