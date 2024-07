Des aurores boréales visibles dans le ciel cette nuit, le rendez-vous à ne surtout pas manquer ?

Si vous aimez passer vos soirées d’été à regarder les étoiles, levez la tête vers le ciel ce soir et demain : vous pourrez apercevoir des aurores boréales.

Vous rêvez de voir des aurores boréales ? Ces derniers mois, le ciel s’est baré de ces belles couleurs en France. Une occasion unique d’admirer les aurores boréales sans avoir à voyager à l’autre bout du monde.

Le week-end du 11 et 12 mai a été particulièrement exceptionnel puisque des aurores boréales étaient visibles en France et dans de nombreux pays du monde. Elles sont apparues à la suite d’une tempête solaire extrême.

Crédit photo : iStock

Si vous avez manqué ce phénomène, pas de panique : avec un peu de chance, vous pourriez voir de nouvelles aurores boréales ces lundi 29 et mardi 30 juillet.

Une activité solaire intense

Les aurores boréales apparaissent dans le ciel lorsque l’activité du Soleil est très forte, ce qui est le cas actuellement. Cet astre suit un cycle de 11 ans et atteint un pic d’activité cette année, ce qui engendre des éruptions solaires. Pendant ces éruptions, des éjections de plasma en provenance du Soleil atteignent le champ magnétique terrestre, ce qui crée des aurores boréales.

Crédit photo : iStock

Ce samedi 27 juillet, des éruptions solaires ont été repérées et de la matière solaire pourrait arriver dans l’atmosphère entre ce lundi 29 et mardi 30 juillet. Pour admirer les aurores boréales, observez le ciel à la nuit tombée. Choisisez un ciel sombre et sans pollution lumineuse et n’oubliez pas d’emporter votre appareil photo pour profiter de ce moment magique.