Japon : une étrange boule de feu a traversé le ciel, les vidéos deviennent virales

Boule de feu traversant le ciel du Japon

Les habitants ont eu une belle frayeur en apercevant une boule de feu fendant le ciel en pleine nuit. Le mystère a été résolu.

Le phénomène en a surpris plus d’un. Une mystérieuse boule de feu a fendu le ciel du Japon dans la nuit du mardi 19 août. Il était 23 heures passées, non loin de Osaka, lorsqu’une boule extrêmement brillante a illuminé le ciel. À tel point que cet objet volant a été aperçu à des centaines de kilomètres à la ronde.

De nombreuses photos et vidéos du phénomène ont été publiées sur le net. On y voit en effet un objet traverser le ciel et illuminer durant une fraction de seconde les alentours.

« On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris », confie Yoshihiko Hamahata, un témoin au volant de sa voiture dans le département de Miyazaki, au média NHK.

Une lumière brillante s’échappe dans le ciel en pleine nuit

Boule de feu illumiant le cielCrédit photo : AFP

Mais alors, quelle était cette boule de feu ? Que les gens se rassurent, il ne s’agissait pas d'une invasion extra-terrestre. Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, a expliqué à l’AFP qu’il s’agissait d’un « météore exceptionnellement brillant ».

Cela coïncide avec le témoignage du conducteur cité précédemment :

« Une lumière blanche que je n’avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous », a-t-il confié.

Ce météore s’est d’ailleurs non seulement fait remarquer par sa brillance mais aussi par son intensité. « Des gens ont rapporté avoir senti l’air vibrer », poursuit le directeur. Plus de peur que de mal, puisque le météore a fini sa course dans l’océan Pacifique.

Enfin, la NASA précise que ces objets sont communément appelés « bolides » lorsqu’ils explosent dans l’atmosphère. Cependant, le terme « boules de feu » est également utilisé pour les qualifier.

