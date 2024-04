Mars 2024 est le dixième mois consécutif le plus chaud jamais enregistré sur la planète

Cela fait presque un an que chaque mois, des records de chaleur sont battus sur l’ensemble de la planète en raison du changement climatique. Une hausse constante aux graves conséquences.

Le changement climatique est bien réel et les conséquences se font déjà ressentir, notamment au niveau de l’augmentation des températures. Sur l’ensemble de la planète, il fait de plus en plus chaud, et cela depuis plusieurs mois. Selon des annonces faites par le service changement climatique (C3S) de l’observatoire européen Copernicus ce mardi 9 avril, mars 2024 a été le dixième mois consécutif le plus chaud jamais enregistré.

En mars, la température moyenne a connu une augmentation de 1,68 degré. Depuis juin 2023, tous les mois ont battu leur propre record et juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. La température sur l’ensemble de la planète a augmenté de 1,58 degré par rapport au 19ème siècle, dépassant la limite des 1,5 degré fixée par l’accord de Paris.

“Nous sommes extraordinairement proches de cette limite et nous sommes déjà en sursis”, a alerté Samantha Burgess, cheffe adjointe du C3S, à l’Agence France-Presse.

Des conséquences désastreuses

Si la température augmente dans l’air, c’est aussi le cas dans la mer car cela fait plus qu’un an que les océans sont confrontés à des records de chaleur. En mars 2024, la température des eaux des océans est montée à 21,07 degrés en moyenne. Cette hausse représente une menace pour la vie marine et engendre plus d’humidité dans l’atmosphère, ce qui crée des conditions météorologiques instables comme des vents violents et des pluies torrentielles. En plus de cela, le réchauffement des océans réduit l’absorption des émissions de gaz à effet de serre de la mer, ce qui participe à la pollution de la planète.

“Plus l’atmosphère se réchauffe, plus les événements extrêmes seront nombreux, sévères, intenses, comme des vagues de chaleur, sécheresses, inondations et incendies de forêt”, a affirmé Samantha Burgess.

Crédit photo : iStock

Le réchauffement de la planète va engendrer des conséquences dramatiques que l’on observe déjà actuellement puisque le Vietnam, la Catalogne, l’Afrique australe et le Mexique sont confrontés à de graves pénuries d’eau. De leur côté, la Russie, le Brésil et la France font face à des catastrophes naturelles comme de violentes inondations.

Par la suite, de nouveaux records de chaleur pourraient être battus dans les prochains mois si aucune mesure n’est prise pour lutter contre le changement climatique.