Préparez-vous, ce jeudi sera la journée la plus chaude de l'année

Selon les prévisions météorologiques, ce jeudi 4 mai sera la journée la plus chaude depuis le début de l'année, avec des températures allant jusqu’à 26 degrés.

Mercredi 3 mai, les Français ont pu profiter d’une douceur printanière agréable. Ce jeudi 4 mai risque d’être la journée la plus chaude depuis le début de l'année, puisqu’on observera des températures allant jusqu’à 26 degrés en France.

Crédit photo : iStock

D’après les prévisions météorologiques, on enregistrera 25 degrés à Metz, Nancy, Strasbourg, Dijon, Besançon et Reims, et jusqu’à 26 degrés au sud de la France.

La journée la plus chaude depuis le début de l'année

La cause de cette hausse des températures ? La provenance d’une bulle d’air chaud du Sahara, qui prend la direction de la France. Cette bulle de chaleur va donner un coup de chaud sur le pays, notamment dans le Sud-Ouest de la France.

Côté ciel, la journée sera ensoleillée sur l’ensemble du pays, malgré quelques averses sur les côtes vendéennes et la Bretagne en matinée. Au fil de la journée, les averses orageuses gagneront du terrain et le ciel sera voilé dans l’Est de la France.

Crédit photo : iStock

Demain, on observera plus d’instabilité avec des orages sur une grande partie de l’Est et du Nord de la France, et la pluie entraînera une baisse des températures. En Belgique, cette journée du 4 mai pourrait également être la plus chaude depuis le début de l'année, selon RTL Info. Le pays enregistrera des températures comprises entre 18 et 21 degrés en Ardenne et jusqu’à 24 degrés dans les autres régions.