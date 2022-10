Une vague de chaleur va toucher la France dans les prochains jours

Alors que l’on pensait que l’été était fini, une nouvelle vague de chaleur va toucher la France cette semaine, avec des températures allant jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières.

L’année 2022 a été très chaude, et ce n’est pas fini. Si l’automne a débuté et que les arbres commencent peu à peu à perdre leurs feuilles, une nouvelle vague de chaleur va toucher la France dans les prochains jours.

Ce phénomène a déjà commencé depuis dimanche, car de nombreuses villes du Sud-Ouest du pays ont enregistré des températures allant jusqu’à 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Crédit photo : iStock

L’augmentation des températures est dûe à la provenance d’une masse d’air chaud venue du Sahara, qui se dirige vers l’Espagne et la France.

« C’est une configuration classique mais elle devrait déboucher sur des niveaux de chaleur rarement atteints pour une mi-octobre », a expliqué François Jobard, prévisionniste à Météo-France.

Une nouvelle vague de chaleur

Dans les prochains jours, on enregistrera 18 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, 22 à 25 degrés dans la Loire et l’Est du pays et plus de 25 degrés dans certaines régions. Ce sera le cas du Sud-Ouest, où les températures grimperont jusqu’à 28 degrés.

Jusqu'en fin de semaine prochaine, des températures exceptionnellement élevées concerneront la France, liées à un puissant vent du sud piloté par une #dépression atlantique qui va agir comme une pompe à chaleur en propulsant de l'air #saharien vers nos régions. pic.twitter.com/Ao7ice3vol — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 15, 2022

« Dans de nombreuses villes, on pourra observer encore une série de 5 à 7 jours de chaleur. On pourrait même atteindre localement le seuil de 30 degrés et certains records décadaires pourront être approchés ou battus. Avec un été exceptionnel dans le sud-ouest, cette année 2022 a déjà exploré des records du monde du nombre annuel de jours de chaleur », a déclaré Météo France.

Cet été indien qui s’invite en France pourrait durer jusqu’à jeudi.