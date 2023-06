Vous ne devinerez jamais où est située la ville française la plus ensoleillée en mai

Selon des informations délivrées par Météo France, la ville la plus ensoleillée de France au mois de mai se trouve… en Bretagne.

Où a-t-on le plus profité du soleil en France au mois de mai ? La réponse à cette question a récemment été apportée par Météo Bretagne, car c’est bien dans cette région que l’on retrouve la commune la plus ensoleillée en mai 2023.

Crédit photo : iStock

Le village de Plovan, dans le Finistère, a été le plus ensoleillé de cette période de l’année. Cette commune de 683 habitants a enregistré 303 heures de soleil. Selon Météo Bretagne, un tel ensoleillement est lié à “un blocage anticyclonique associé à une dépression sur la péninsule ibérique”.

Une commune bretonne fait le plein de soleil

Plovan est en tête devant La Rochelle et l’Île du Levant tandis que les villes du sud de la France, comme Nîmes, Bastia et Nice, sont loin derrière.

“Le sud Bretagne et la façade atlantique sont les régions qui ont reçu le plus soleil sur ce mois de mai. Sur la période, il y a eu un petit excédent de soleil sur la façade ouest et en même temps un petit déficit sur le centre est, l’Auvergne-Rhône Alpes. Plovan est une station du réseau secondaire. C’est la valeur la plus haute pour le mois de mai dans nos bases, mais ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu un autre endroit encore plus ensoleillé”, a indiqué Matthieu Sorel, de l’Institut météorologique.

Côté températures, aucun jour en-dessous des normes de saison n’a été enregistré depuis un mois à Quimper. La journée la plus chaude de la région est celle du 7 juin, où les températures sont montées jusqu’à 28,8 degrés.

Avec cette hausse des températures et ce bel ensoleillement, les Bretons ont pu profiter d’une première baignade dans l’océan, dont l’eau est comprise entre 17 et 19 degrés sur le littoral du sud du Finistère.