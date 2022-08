Voici les zones les plus chaudes de Paris, dévoilées par une photo satellite de la ville

La Station spatiale internationale (ISS) a pris une photo de Paris avec un satellite thermique, pour montrer les zones les plus chaudes de la capitale pendant la canicule.

Le 18 juin dernier, la Station spatiale internationale (ISS) a pris un cliché de Paris en pleine canicule. Ce jour-là, les températures atteignaient les 40 degrés et la ville était placée en vigilance jaune canicule.

Crédit photo : iStock

Le cliché a été partagé par la Mairie du 15ème arrondissement de Paris dans un post sur Twitter.

Les zones les plus chaudes de Paris

Sans surprise, le centre de Paris est indiqué en rouge vif sur la carte, ce qui signifie qu’il est très chaud pendant les périodes de canicule. Les pourtours de la capitale sont également concernés comme Pantin, Issy-les-Moulineaux et Montrouge. Les zones les plus chaudes sont celles où l’on trouve le moins d’arbres et de végétation.

Cette photo de @Paris prise par l’@Space_Station le 18 juin et aimablement fournie par @ESA_fr met en évidence les zones les + chaudes de la capitale un jour de canicule. De quoi nous inciter à adapter la Ville à l’évolution climatique et à planter toujours + #Paris15 @NASA @CNES pic.twitter.com/k6MtZNlT2T — Mairie du 15 (@mairie15) August 3, 2022

À cause du bitume omniprésent dans la ville, Paris est une ville très chaude.

« L’énergie solaire est emmagasinée dans les matériaux des bâtiments et des surfaces imperméables comme le bitume, qui s’échauffent et stockent », a déclaré Météo France.

En pleine canicule, les zones sans végétation deviennent des îlots de chaleur urbains, et la surchauffe peut atteindre les 10 degrés. Selon le tweet posté par la Mairie de Paris, cette image prouve que la ville doit s’adapter au changement climatique et planter plus d’arbres pour surmonter la chaleur.