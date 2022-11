Avec ses 2,16 mètres de diamètre, ce sushi bat l'ancien record et devient le plus grand du monde !

Vous adorez les sushis ? Alors celui que vous allez voir dans cet article va sans doute vous faire rêver !

Crédit : Guinness World Records

En effet, le 7 octobre dernier, les chefs professionnels Nick DiGiovanni (États-Unis) et Lynn Davis (Japon) de cookingwithLynjale ont uni leurs forces à Boston, dans le Massachusetts, pour tenter de battre le record du monde du plus grand sushi jamais réalisé. Et après de longues heures de travail acharné, le duo a créé un énorme sushi pesant environ le même poids que 45 000 sushis de taille normale.

Pour réussir le défi complètement fou, les deux chefs ont eu besoin de 907,1 kg de riz, de 226,7 kg de saumon, de 226,7 kg de concombres frais, de milliers de feuilles de nori et enfin de millions de graines de sésame. Une fois terminé, le sushi mesurait 2,16 m et a nécessité trois heures et une équipe de huit personnes pour le préparer, ce qui prouve que dans ce cas, il n'y a jamais trop de cuisiniers dans une cuisine.

Mais à quoi ressemble le processus pour réaliser un plat d’une telle envergure ? Pour créer le plus grand sushi de l’histoire, les chefs impliqués sur le projet ont demandé l'aide d'un jeune étudiant en ingénierie de l'université de Northeastern pour créer un moule intérieur qui contiendrait temporairement les ingrédients de remplissage, et une structure de support extérieure pour maintenir le rouleau de sushi ensemble.

Le duo a enfilé ses chaussons et est entré dans le moule à sushi géant de 2,5 mètres, qui était recouvert d'une couche de glace sèche pour le maintenir froid. « Nous allons commencer par mettre en place nos 250 kg de concombres » a déclaré Nick. Puis l’équipe a continué en tassant du riz autour des bords du moule pour aider à retenir les ingrédients et donner au rouleau une bonne base.

Un record qui donne faim

Ensuite, Nick a ajouté de l'huile et du vinaigre pour améliorer le goût du riz et l'aérer un peu. Après avoir réparti les 907,1 kg kg de riz, Nick et Lynn ont commencé à empiler les 226,7 kg de saumon dans le moule central. Enfin, ils ont renforcé le moule du rouleau de sushi avec du ruban adhésif pour l'empêcher d'éclater et de répandre tous les ingrédients sur le sol. Selon Nick, l'un des plus grands défis n'était pas de créer le gigantesque rouleau de sushi, mais de retirer du centre le moule qui maintenait le saumon et le concombre en place. En utilisant toutes les mains présentes ce jour-là, l'équipe entière a retiré le moule en même temps, et le centre est heureusement resté parfaitement intact.

Avant de laisser le juge officiel du Guinness World Records, Andrew Glass, mesurer l’incroyable sushi, Lynn et Nick l'ont garni à la perfection en créant un motif autour de son centre avec d'autres concombres. Le record à battre, qui a été établi par le chilien Daniel Ramirez, était de 2,10 mètres de diamètre. Avec leur rouleau mesurant 6 centimètres de plus, les deux acolytes ont donc battu le précédent record, devenant ainsi les nouveaux détenteurs du titre.

Crédit : Guinness World Records