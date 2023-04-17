Voici la recette la plus simple pour réaliser un blondie, un gâteau merveilleusement fondant et gourmand !

Avec ses pépites de chocolat, le blondie va ravir les papilles de tous les gourmands à l'heure du goûter !
Le blondie est une sorte de cookie géant à la fois fondant, moelleux et craquant. De quoi vous faire succomber de gourmandise à tous les coups ! Et pour vous faire fondre de plaisir, découvrez la recette la plus simple du monde pour obtenir un délicieux blondie, à partager ou pas… C'est absolument addictif, vous pouvez même préparer une version au chocolat blanc. Si vous aimez les gâteaux moelleux et croquants, vous devriez adorer le brookie, une gourmandise entre le brownie et le cookie !
Ingrédients
- 125 g de beurre mou
- 40 g de Sucre en poudre
- 60 g de sucre muscovado
- 1 oeuf
- 1 c. à café de extrait de vanille liquide
- 140 g de farine
- 190 g de chocolat (noir ou au lait)
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre et le sucre muscovado jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux et homogène.
2
Incorporer l'oeuf et l'extrait de vanille, puis la farine et bien mélanger.
3
Concasser grossièrement le chocolat et l'ajouter dans la pâte (en garder quelques morceaux pour le parsemer dessus). Mélanger.
4
Verser la pâte dans un moule carré de 16 cm beurré. Étaler la pâte à l'aide d'une spatule puis saupoudrer de quelques pépites de chocolat.
5
Enfourner à 180°C pendant 30 à 35 minutes.
6
Laisser refroidir avant de couper en carrés et de déguster !