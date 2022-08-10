Direction le Mexique avec la vraie recette de la Margarita, un cocktail rafraîchissant !

Voici le plus classique des cocktails mexicains : la Margarita ! Ça va secouer les papilles et c'est très facile à faire à la maison !
À base de tequila, triple sec et jus de citron vert, la Margarita nous vient tout droit du Mexique. Rafraîchissant et surtout trop simple à reproduire chez vous, votre prochaine soirée mexicaine va être complètement «loco» ! Servi dans des verres typiques pour la Margarita, n'oubliez pas de les givrer avec du citron vert et du sel pour impressionner vos convives. S'ils veulent plutôt partir dans les Caraïbes, pas de problème ! Cette recette de piña colada est incroyable… Révisez vos autres classiques avec la préparation du Moscow Mule, un cocktail parfait pour l'été !
Ingrédients
- 1 citron vert
- Sel fin
- 5 cl de tequila
- 3 triple sec
- 2 cl de jus de citron vert
- glaçons
Préparation
1
Avec une tranche de citron vert, frotter le bord d'un verre puis le tremper dans du sel pour le "givrer".
2
Dans un shaker, verser la tequila, le triple sec et le jus de citron vert puis ajouter les glaçons. Secouer vivement.
3
Verser la Margarita dans le verre en prenant soin de retenir les glaçons. Décorer avec une tranche de citron vert et déguster aussitôt !