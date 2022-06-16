Réalisez la recette officielle de la piña colada, le cocktail qui sent bon les vacances !

Par Célia Papaïx ·

Piña colada

Envie de voyager ? Prenez un aller express direction les Caraïbes en sirotant (avec modération) une délicieuse piña colada !

La piña colada est un cocktail originaire de Porto Rico, dont c'est la boisson nationale depuis 1978 d'ailleurs. Son nom signifie littéralement «ananas filtré» en espagnol, en référence au jus d'ananas qui entre dans sa composition. De consistance crémeuse, la piña colada est un cocktail très rafraîchissant pour l'été et vous transportera directement sous les Antilles ! On vous propose la recette officielle pour jouer les barmaids chez vous. Essayez également d'autres classiques de l'été tels que le Moscow Mule ou le Bellini à la pêche et au prosecco ! La sangria aux fraises sans alcool est un pur délice pour l'été.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Recette Piña colada

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 cl de rhum blanc
  • 5 cl de jus d'ananas
  • 3 cl de lait de coco

Préparation

1
Dans un mixeur ou un shaker, verser tous les ingrédients et ajouter quelques glaçons (ou de la glace pilée).
2
Mixer (ou shaker) jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse, mousseuse et onctueuse.
3
Servir la piña colada dans un grand verre et décorer avec un morceau d'ananas. Déguster aussitôt !
Cocktail
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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