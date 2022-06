Réalisez la recette officielle de la piña colada, le cocktail qui sent bon les vacances !

Envie de voyager ? Prenez un aller express direction les Caraïbes en sirotant (avec modération) une délicieuse piña colada !

La piña colada est un cocktail originaire de Porto Rico, dont c'est la boisson nationale depuis 1978 d'ailleurs. Son nom signifie littéralement «ananas filtré» en espagnol, en référence au jus d'ananas qui entre dans sa composition. De consistance crémeuse, la piña colada est un cocktail très rafraîchissant pour l'été et vous transportera directement sous les Antilles ! On vous propose la recette officielle pour jouer les barmaids chez vous. Essayez également d'autres classiques de l'été tels que le Moscow Mule ou le Bellini à la pêche et au prosecco ! La sangria aux fraises sans alcool est un pur délice pour l'été.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.