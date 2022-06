Découvrez la vraie recette du Moscow Mule, le cocktail parfait pour l'été !

Ce cocktail rafraîchissant et légèrement épicé va devenir votre cocktail préféré pour vos apéros cet été. Et en plus, il est super facile à refaire à la maison !

À base de vodka, le Moscow Mule est parfumé au citron vert et au ginger beer (bière de gingembre). Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est originaire de Manhattan et il est traditionnellement servi dans une tasse en cuivre (mais un grand verre fait parfaitement l'affaire). Proposez donc un Moscow Mule à vos convives, ils vont adorer ! Un cocktail de plus à votre carte après le célèbre mojito ou le cuba libre. Pour les commandes sans alcool, servez une sangria à la pêche et aux framboises, on la sirote avec grand plaisir quand il fait chaud !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.