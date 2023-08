Assassin's Creed : une veste pour ressentir les coups reçus par le personnage dévoilée par Ubisoft

Cela vous dirait-il de ressentir ce que le personnage d’un jeu vidéo ressent ? C’est ce que propose l’entreprise française Ubisoft qui va bientôt permettre aux joueurs d’être encore plus immergés dans l’univers du jeu vidéo.

Oubliez la réalité virtuelle ou augmentée et faites place à la veste haptique conçue par Ubisoft et l’entreprise OWO. Comme l’indique son nom, cette veste permet d’avoir un « retour » et donc un ressenti physique lorsque l’utilisateur joue à la console. Ce ressenti peut se traduire par des vibrations lorsque le personnage du jeu vidéo est touché par exemple.

Ce sera bientôt le cas avec Assassin’s Creed : Mirage, prévu pour octobre prochain. Sur le torse et les bras sont disposés dix capteurs qui permettront aux joueurs de ressentir les coups de votre personnage via des stimulis.

Une veste qui permet au joueur de ressentir les coups ressentis par le personnage

Crédit photo : Ubisoft

Avec cette veste haptique, rien de mieux pour s’immiscer et se croire dans la peau du célèbre assassin. Coups de poignard, coups de poing, coups de pied, chute… le joueur est destiné à ressentir en vrai ce que ressentira son personnage à l’écran.

Cet objet devrait grandement plaire aux aficionados d'Assassin’s Creed et changer leur façon de jouer. Pour le moment, très peu d’informations ont été communiquées et seule une vidéo de présentation à été dévoilée.

Alors que Assassin’s Creed : Mirage est d’ores et déjà disponible en précommande, bien que toujours en développement, on sait que son prix est affiché à 44,99 euros. Quant à la veste, il va falloir patienter encore un peu pour en savoir plus sur son prix et sa disponibilité. En attendant, vous pouvez découvrir un aperçu de la veste dans les images ci-dessous, ainsi que dans la vidéo publiée sur Youtube, en tête d'article.

