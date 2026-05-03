Cette machine à laver sèche linge tout en un boostée à l'IA va révolutionner votre quotidien

Cette nouvelle machine à laver connectée pourrait bien transformer votre routine lessive. Suivez le guide !

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans nos tâches ménagères. Une évolution que l’entreprise chinoise Dreame Technology, spécialisée dans appareils de nettoyage connectés, a bien compris.

À l’occasion de son événement Dreame NEXT à San Francisco, le 28 avril dernier, la marque a dévoilé un prototype de machine à laver multifonction qui pourrait bien changer votre routine de lessive, rapporte Gizmodo, média spécialisé dans la technologie.

Crédit Photo : iStock

Une machine à laver connectée hors norme

Baptisé Dreame Luxury Care Center, cet appareil n’a rien à voir avec une machine à laver classique.

Ce modèle tout-en-un, aux dimensions imposantes, dispose de cinq compartiments permettant de laver différents types de linge simultanément. Cette machine futuriste comprend deux petits tambours dédiés aux sous-vêtements et aux vêtements d’enfants, ainsi qu’un tambour classique pour le linge du quotidien.

Plus surprenant encore, elle intègre un compartiment spécialement conçu pour le lavage des chaussures. Enfin, elle dispose également d’un « placard à vêtements », faisant office de pressing pour rafraîchir les textiles.

La suite après cette vidéo

Il peut contenir jusqu’à trois vestes et utilise de la vapeur pour éliminer les odeurs, ainsi que de l’air chaud pour les sécher. Mais ce n’est pas tout : il peut également diffuser du parfum sur les vêtements. Enfin, un autre compartiment est prévu pour ranger l’aspirateur Dreame.

Crédit Photo : Wes Davis / Gizmodo

Comment ça fonctionne ?

Comme le précise l’entreprise, la machine à laver utilise des ondes ultrasoniques pour nettoyer les vêtements. Comment ça fonctionne ? Cette technique crée des micro-bulles qui traversent les tissus avant d’imploser, libérant de l’énergie qui aiderait à éliminer les taches les plus tenaces.

Le Dreame Luxury Care Center est équipé d’un système d’intelligence artificielle appelé « AI Lingus », chargé de contrôler le séchage du linge.

Il utilise une caméra pour vérifier si les vêtements sont correctement secs et optimise automatiquement le processus de séchage. Autre particularité : il peut mesurer la température des textiles avec une grande précision, jusqu’à 1 °C. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : Wes Davis / Gizmodo

Mais il faudra encore patienter avant de pouvoir l’acquérir. En effet, la machine est toujours en développement et aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.

Selon Dreame Technology, son prix est estimé à environ 2 000 dollars, soit près de 1 700 euros. Reste à savoir si vous serez prêt à l’acheter lorsqu’elle sortira.