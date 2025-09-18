L'Albanie a nommé une intelligence artificielle à la tête d'un ministère

Diella, l'IA de l'Albanie

Diella, c’est son nom, doit lutter contre la corruption dans les plus hautes sphères politiques et publiques.

L’Albanie vient de nommer une nouvelle ministre des marchés publics. Jusque-là rien de surprenant si ce n’est que cette ministre est entièrement virtuelle. En effet, celle qui est surnommée Diella est un avatar féminin, une grande première dans le monde.

Diella a été nommée par le Premier ministre Edi Rama en mai dernier après les élections législatives. « Diella est le premier membre du gouvernement qui n’est pas présent physiquement, mais créé virtuellement par intelligence artificielle », a lancé le Premier ministre lors de la présentation de son gouvernement.

Cette nouveauté ne vise pas à faire joli. Diella aura pour rôle de superviser les appels d’offres publics sans se laisser corrompre par l’argent.

Un assistant numérique devenu ministre du gouvernement albanais

Diella, l'IA de l'AlbanieCapture d'écran. Crédit photo : e-Albania

Sur le site e-albania.al, Diella apparaît sous les traits d’une femme en tenue traditionnelle du pays, capable de parler et de répondre à des questions. Elle accompagne depuis janvier 2025 les Albanais au quotidien pour remplir des formulaires administratifs en ligne, par exemple. Diella a donc pris du galon pour devenir ministre et lutter contre la corruption.

Par ailleurs, Diella pourrait servir de tremplin pour que l’Albanie rejoigne l’Union européenne d’ici 2030. Avec un tel outil numérique, le pays des Balkans montre sa capacité à innover au sein des institutions. En plus, Diella a la capacité de « recruter des talents dans le monde entier » pour perfectionner ses analyses.

Diella, l'IA de l'AlbanieCapture d'écran. Crédit photo :e-Albania

Cependant, on ne sait pas encore comment elle fonctionne réellement en termes de neutralité. Cette intelligence artificielle a été programmée par des humains afin de répondre à certains besoins. Des spécialistes du numérique s’inquiètent donc que la corruption ne disparaisse pas mais devienne invisible.

Avec Diella, l'Albanie vient d’ouvrir le débat sur l’utilisation d’une intelligence artificielle dans les gouvernements. La France pourrait-elle suivre cette voie ?

