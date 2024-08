On connaît enfin la date d'ouverture du très attendu « Nintendo Museum »

Les visiteurs et fans de l’entreprise japonaise pourront se rendre dans ce lieu magique pour en apprendre davantage sur la mythique firme de jeux vidéo.

Ce sera Noël avant l’heure pour les fans de Nintendo. Du moins, pour les fans japonais.

Le 2 octobre prochain, un musée dédié à Nintendo ouvrira ses portes à Kyoto (à l’ouest du Japon), là où se trouve le siège de la firme.

Le Nintendo Museum retracera 130 ans d’histoire de l’entreprise spécialisée dans l’univers des jeux vidéo depuis 1977. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de découvrir des pièces introuvables dans le monde ou encore de s’essayer à des installations interactives, renseigne l’AFP.

Des éléments qui retracent l’histoire de la firme

Crédit photo : Nintendo

La nuit dernière, Nintendo a sorti une vidéo dans laquelle Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, en dévoile un peu plus sur le Nintendo Museum via une visite virtuelle. « Nous voulions montrer l’évolution du divertissement tout en mettant en valeur les éléments qui ont été partagés et construits au fil des ans », explique-t-il.

Dans la vidéo, Shigeru Miyamoto navigue entre les différentes pièces du musée. On peut ainsi y apercevoir toutes les consoles créées, les licences les plus connues de la firme tout comme des jouets, des jeux de société et des cartes à jouer.

À ce propos, un espace interactif projetant des cartes géantes sur le sol sera proposé aux visiteurs qui pourront y jouer avec leur smartphone. L’entrée se fera via une loterie et les billets adultes seront vendus au prix de 3 300 yens, soit 20 euros.

Shigeru Miyamoto durant la visite virtuelle. Crédit photo : Nintendo

Pour la petite histoire, sachez que rien n'a été laissé au hasard. Le musée de Kyoto sera ainsi installé sur le terrain d’une ancienne usine où Nintendo fabriquait durant un temps les hanafuda, un célèbre jeu de cartes traditionnel japonais.

La fin de l’année sera bien chargée pour Nintendo. L’entreprise doit en effet ouvrir un espace dédié à Donkey Kong, l’un des personnages phares de la licence Mario, dans le parc d'attractions des studios Universal Japan, à Osaka.