Pour ses 20 ans, Shazam dévoile la chanson et l'artiste les plus shazamés de tous les temps

Shazam a 20 ans cette année et la célèbre application a officiellement dépassé les 70 milliards de reconnaissances de chansons. Pilier de la culture populaire, la plateforme a changé la façon dont les gens appréhendent la musique en rendant l'identification des chansons accessible à tous.

Crédit : Apple

Pour marquer l'occasion, l’application utilisée chaque mois par 225 millions de personnes dans le monde invite les fans à faire un voyage dans le temps avec une playlist spéciale disponible sur Apple Music et composée de la chanson la plus shazamée de chaque année civile au cours des 20 dernières années. De « Hey, Soul Sister » de Train à « Shape of You » de Ed Sheeran en passant par « Rolling in the Deep » d’Adele, la liste de lecture est un véritable reflet de la musique que les fans ont activement recherché au cours des deux dernières décennies.

Les records de Shazam

Drake est l'artiste le plus shazamé de tous les temps avec plus de 350 millions de shazams sur les chansons qu'il a produites ou auxquelles il a directement participé. « One Dance » est le titre le plus populaire de Drake avec plus de 17 millions de shazams. En ce qui concerne la musique la plus shazamée de tous les temps, il s’agit de « Dance Monkey » de Tones And I avec plus de 41 millions de recherches. Enfin, « Crazy » de Gnarls Barkley a été la chanson la plus shazamée en utilisant le service SMS du 2580 (disponible au Royaume-Uni de 2002 à 2008).