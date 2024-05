Testée au Japon, la 6G débite déjà à une vitesse folle capable de télécharger des dizaines de Go en quelques secondes

Au Japon, des opérateurs télécoms japonais sont parvenus à atteindre un débit de 100 Gigabits par seconde, sur un appareil connecté en 6G. Si la technologie n’en est qu’à ses prémices, elle est déjà très prometteuse.

À quoi ressemblera le monde en 2030 ?! Une question que l’on peut se poser tant les choses vont vite ces dernières années ! Et elles risquent d’aller encore plus vite avec l’arrivée de la 6G sur le marché de la fibre optique.

Au Japon, les tests sont déjà lancés à l’initiative des opérateurs de télécommunications NTT Docomo, NTT et NEC, qui se sont associés au géant de la tech, Fujitsu. Ils ont mis au point un appareil sans fil capable d’atteindre les 100 Gigabits par seconde en 6G, sur une distance allant jusqu’à 100 mètres.

Crédit photo : iStock

Avec un débit aussi rapide, il vous serait possible de télécharger les jeux vidéo très lourds et les films en meilleure qualité en seulement quelques secondes. Pour vous faire une idée plus précise, un jeu comme Helldivers 2, qui pèse environ 70 Gigaoctets sur sa version PC, pourrait être téléchargé en cinq secondes. Pour télécharger un film en 4K, il ne vous faudra que 2 à 3 petites secondes.

Des tests prometteurs pour la 6G

Des prouesses qui nous semblaient inconcevables il y a une dizaine d’années. À ce jour, la 6G promet de disposer d’une capacité de rapidité 5 à 20 supérieure à la 5G. Fujitsu et les opérateurs japonais ont expliqué avoir mené des tests de vérification dans les bandes 100 Ghé (en extérieur) et 300 Ghz (en intérieur) avec un appareil sans fil. Cet appareil a été conçu après deux années de travaux de recherches et développement.

Les fréquences de l'appareil utilisent un spectre appelé “sub-terahertz” (sub-Thz) qui est l’une des principales innovations de la 6G. Le débit de 100 Gbit/s a été atteint en maintenant une distance de 100 mètres entre l’émetteur et l’appareil récepteur. Cependant, il n’y avait aucun obstacle entre les deux car le but du test était de mesurer la capacité maximale théorique de la technologie.

Crédit photo : iStock

Nous sommes donc encore bien loin pour une adaptation planétaire de la 6G mais son potentiel est de bon augure. En mettant l’accent sur la rapidité du débit et la diminution de la latence, la 6G devrait permettre le téléchargement ultra-rapide, le streaming vidéo en ultra-HD et le contrôle réel pour les véhicules autonomes. Enfin, on peut s’imaginer également un développement croissant d’un métaverse, de l’intelligence artificielle et pourquoi pas, la communication holographique.