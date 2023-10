Voici les modèles de vieux smartphones qui peuvent se revendre pour une petite fortune

Si vous avez conservé vos vieux smartphones, vous pouvez peut-être les revendre à prix d’or. Voici les modèles qui intéressent les collectionneurs.

Si vous avez changé de smartphone durant ces dernières années et que vous avez conservé vos appareils au fond d’un placard, cette information devrait vous intéresser.

Certains modèles de smartphone sont très recherchés aujourd’hui. Avec le temps, les vieux objets électroniques prennent de la valeur et peuvent se revendre pour plusieurs centaines d’euros. Ainsi, il est possible de faire une bonne affaire tout en se débarrassant d’un appareil que l’on n’utilise plus.

“De plus en plus de personnes s’intéressent à la collection d’anciens objets tech. On voit de plus en plus d’histoires à propos d’anciens smartphones qui se vendent pour plusieurs centaines d’euros. Certains vieux mobiles deviennent si rares qu’ils peuvent facilement partir pour quelques milliers d’euros”, a affirmé Ben Wood, fondateur du site The Mobil Phone Museum.

Vendre son vieux smartphone

Les anciens modèles d’iPhone sont particulièrement recherchés. En général, plus la version du téléphone est ancienne, plus elle risque d’être recherchée par les collectionneurs. C’est le cas du tout premier iPhone lancé en 2007. D’autres modèles sont également recherchés comme le Huawei P30 Pro, qui peut se revendre à des centaines d’euros ainsi que le Motorola DynaTAC 8000X sorti en 1983. Ce tout premier téléphone mobile a aujourd’hui une grande valeur car il y a un an, l’un de ces modèles s’est vendu à plus de 2 000 euros sur eBay.

Crédit photo : ProtectYourBubble

Pour savoir si votre ancien smartphone vaut de l’or aujourd’hui, rendez-vous sur les sites de petites annonces sur eBay ou Le Bon Coin. Tapez le modèle de votre téléphone dans la barre de recherche du site et vérifiez à quel montant il peut être vendu. Vous pourriez être surpris.