Voici pourquoi le bouton Snooze de votre iPhone s'arrête à 9 minutes (au lieu de 10)

Un internaute s’est posé la question et a reçu une vague de réponses. Les théories divergent sur cette pratique et vous allez voir que la véritable raison est surprenante.

C’est une énigme que de nombreux internautes se sont posés tous les matins au réveil : mais pourquoi diable est-ce que le bouton snooze de leur iPhone est réglé sur 9 minutes et non pas dix ?

Cela arrive à tout le monde de repousser la redoutée heure du lever chaque matin. Heureusement, le bouton snooze est fait pour ça et vous donne dix minutes de sommeil supplémentaire. Enfin presque. Car des internautes ont remarqué que toutes les alarmes du bouton snooze allaient jusqu’à 9 minutes et non pas 10 comme le veut la légende.

Face à des années de croyance, un internaute a enfin demandé des explications. La réponse est à regarder sur l’aspect technique des premiers appareils. « Pourquoi le bouton snooze du réveil nous donne-t-il neuf minutes supplémentaires, et non dix ? », s’est demandé un certain Phil sur le forum Qora.

Une technologie d’antan empêchait un compte rond

Crédit photo : kuppa_rock/ iStock

Les neuf minutes ont toujours été la norme. Sauf que personne n’a jamais su pourquoi. Et les théories ne manquent pas. Les réponses à la question de Phil n’ont pas tardé à affluer. Ce détail remonte aux horloges analogiques de l’époque dont les engrenages étaient difficiles à régler sur 10 minutes à cause de la petite taille des cadrans et des aiguilles. Ce détail est resté et est devenu la norme chez les fabricants de réveil depuis.

« La plupart des premières conceptions permettaient uniquement de régler le bouton snooze jusqu'à ce que le cadran revienne à zéro. Comme le cadran ne pouvait passer que de zéro à neuf pour indiquer l'heure, nous nous sommes retrouvés avec une durée maximale de neuf minutes », explique un internaute.

En effet, pour régler les dix minutes nécessaires, il fallait contourner les engrenages qui composaient les horloges d’antan. Il était compliqué d’aligner les dents des engrenages pour parvenir à une durée de dix minutes exactement. Seuls 9 minutes et quelques secondes ou 10 minutes et quelques secondes étaient possibles. General Electric, qui a été le premier à fabriquer des horloges avec le bouton snooze en 1956, a donc tranché et choisi 9 minutes et quelques secondes pour se rapprocher des 10 minutes recherchées.

Crédit photo : Dian Ramadhan/ iStock

Avec les horloges numériques, il ne s’agit plus que d’un standard dont la durée du bouton snooze est réglable. « Vous avez également la possibilité de définir simplement plusieurs alarmes à des heures variables et autant que vous le souhaitez », conseille un internaute. De quoi enfin régler son bouton snooze sur 10 vraies minutes.