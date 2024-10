Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous vous réveillez en pleine nuit, selon des experts

Plusieurs experts livrent leurs conseils en cas d’insomnie durant la nuit, afin que vous puissiez vous rendormir relaxé.

La nuit, il n’y a rien de pire que de se réveiller et de ne plus pouvoir se rendormir. Vous êtes tous déjà passés par là. Vous vous réveillez au beau milieu de la nuit et tentez de replonger dans votre sommeil… mais rien n’y fait. Vous vous retournez dans votre lit et vous sentez que votre nuit est terminée pour de bon. Ni les exercices de relaxation ni les fameux moutons nocturnes ne vous sont utiles.

Pas de panique cependant, puisque Lisa Artis, une spécialiste du sommeil, qui officie et prodigue des conseils au Royaume-Uni, ainsi que d’autres experts partagent quelques astuces pour lutter contre les insomnies passagères.

Dans les colonnes de The Mirror, la spécialiste précise avant tout qu’il ne faut surtout pas succomber à l’appel des appareils technologiques. Ne restez pas dans votre lit à regarder la télévision ou les réseaux sociaux sur votre smartphone. D’après les spécialistes, cette activité « peut rendre difficile la relaxation et l'endormissement ».

En cas d’insomnie, évitez à tout prix la lumière bleue

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

La lumière joue ainsi un rôle crucial dans le sommeil. Ou plutôt dans l’insomnie. Lisa Artis rappelle que les sources de lumière sont mauvaises pour le sommeil, en particulier la lumière bleue des appareils électroniques.

En réalité, cette lumière bleue trompe le cerveau en lui faisant croire qu’il fait jour, empêchant ainsi la sécrétion de l’hormone du sommeil (la mélatonine).

L’Institut du sommeil et de la vigilance (INSV) alerte également sur ses effets. Il rappelle que la lumière bleue dérègle l’horloge biologique et retarde l’endormissement. C’est également pourquoi elle est fortement déconseillée avant le coucher. N’allumez pas non plus la lumière principale et ne regardez pas l’heure qu’il est quand vous vous réveillez afin de ne pas stresser votre cerveau.

Que faire en cas d’insomnie en plein milieu de la nuit ?

Crédit photo : Andrii Lysenko/ iStock

Si cela fait plus de 20 minutes que vous gigoter dans votre lit, levez-vous. « Rester au lit peut créer une association entre l'éveil et votre environnement de sommeil, rendant encore plus difficile l'endormissement à l'avenir », explique encore Lisa Artis.

Le mieux est de changer d’environnement car votre cerveau est « trop activé », complète le docteur Myro Figura sur TikTok. Changez de pièce et optez pour une activité calme voire ennuyeuse avec peu de lumière, conseille-t-il.

L’INSV conseille par exemple de lire un livre ou d’écrire quelques lignes dans un cahier pour vous relaxer. Une fois que vous êtes détendu et somnolent, vous pouvez retourner vous coucher.

Ce conseil semble contre-productif mais il est plus efficace que de gesticuler dans le lit durant des heures ou d’utiliser son smartphone.