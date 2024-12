Pour votre santé, ne vous couchez jamais après cette heure précise

Selon les professionnels de santé, il existerait une heure à ne jamais dépasser le soir au moment d’aller se coucher. Voici laquelle.

Pour être en bonne santé, il est important d’avoir un bon sommeil et de dormir suffisamment longtemps la nuit. Une récente étude a notamment dévoilé ce à quoi nous pourrions ressembler à 40 ans en ne dormant que 6 heures par nuit, et le résultat est effrayant. Pour rester en bonne santé, nous devons prendre soin de notre sommeil en dormant suffisamment chaque nuit, soit entre 7 et 9 heures.

Nous devons également faire attention à l’heure à laquelle nous nous couchons. Selon une récente étude menée par les spécialistes du département de neurologie du Massachusetts General Hospital, il existe une heure à ne pas dépasser la nuit au moment d’aller se coucher, afin de préserver notre santé physique et mentale. Voici laquelle.

Un horaire de coucher à respecter

En effet, les experts recommandent de ne jamais se coucher après minuit. Comme l’explique Elizabeth B. Klerman, chercheuse à l’hôpital, notre cerveau change de fonctionnement selon l’heure qu’il est et il réagit différemment la journée et la nuit. Ainsi, nous avons tendance à être plus pessimiste et à voir les choses en noir la nuit, à partir de minuit.

“La tendance que nous avons à considérer les informations sous un jour positif atteint son point culminant le matin et son point le plus bas la nuit”, a expliqué Elizabeth B. Klerman à L’Internaute.

À partir de minuit, nous sommes donc plus enclins à être triste, anxieux et pessimiste. Pour cette raison, il a été démontré que les risques de suicides sont plus élevés après minuit, tout comme les crimes, les accidents de voiture et les homicides. Nos choix alimentaires varient également la nuit puisque nous sommes tentés de manger des aliments trop gras et caloriques. En plus de cela, notre dopamine augmente la nuit. Ce système de récompense peut engendrer des addictions ou des comportements à risque et nous inciter à conduire trop vite ou à boire trop.

Pour éviter tous ces désagréments, il est donc conseillé de ne pas veiller trop tard et de se coucher avant minuit, afin de préserver sa santé physique et mentale.