17 infirmières d'une même maternité sont enceintes en même temps et battent le record de l'hôpital

Aux États-Unis, 17 infirmières d’une maternité de l’Ohio attendent toutes un enfant en même temps. Un record insolite qui réjouit les futures mamans.

La maternité du Miami Valley Hospital, à Dayton, dans l’Ohio (États-Unis), est le théâtre d’un véritable baby-boom… parmi son personnel soignant.

Comme le rapporte People, 17 infirmières du service attendent chacune un enfant. Un chiffre qui dépasse le précédent record, établi en 2019, lorsque 11 collègues étaient enceintes au même moment.

Les futures mamans, dont les grossesses vont de 12 à 35 semaines, se sont réunies pour une photo souvenir afin d’immortaliser cette situation exceptionnelle.

Crédit Photo : Street View

17 infirmières enceintes en même temps

Cet événement hors du commun réjouit Amberly Saner, cadre infirmière du service de maternité, qui a qualifié cette « vague de bébés » comme quelque chose de vraiment spécial.

« Au fil de quelques mois, nous avons découvert que de plus en plus de collègues étaient enceintes. Et la liste a continué de s’allonger », a-t-elle indiqué à ABC News.

Crédit Photo : iStock

Parmi elles, Maddie et Rileigh, deux meilleures amies qui attendent leur deuxième enfant, partagent aussi cette aventure particulière. Elles se connaissent et travaillent ensemble depuis cinq ans.

« Maddie est ma meilleure amie, et c’est elle qui assistera à mon accouchement », a confié Rileigh, enceinte de 31 semaines.

Avant d’ajouter :

« Honnêtement, il n’y a personne en qui j’aurais davantage confiance pour mettre mes enfants au monde ».

La suite après cette vidéo

« Nous avons beaucoup de chance »

Ces infirmières ont créé des liens très forts, soulignent nos confrères américains. Elles se soutiennent en partageant conseils et expériences, et espèrent même voir leurs enfants grandir ensemble.

« Nous sommes vraiment heureuses de pouvoir partager cette expérience. Ce n’était absolument pas prévu, mais les choses se sont faites ainsi. Nous avons beaucoup de chance de traverser cette période ensemble », a ajouté Rileigh.

Crédit Photo : Premier Health Miami Valley Hospital

Selon la cheffe du service, ces infirmières apprécient ce lien particulier et ont hâte d’être présentes pour les accouchements de leurs collègues.

Cette histoire fait écho à celle de 16 infirmières d’une maternité du Kansas, tombées enceintes durant la même période.