Un présentateur craque en direct contre sa régie en leur adressant deux doigts d'honneur

Par  | Partager

Ajouter Demotivateur en favori sur Google
Un présentateur télé fait deux doigts d'honneur à sa régie

Alessandro Barrachini, un présentateur de journal télévisé, a été suspendu d’antenne apr!s avoir adressé deux doigts d’honneur à sa régie alors qu’il était toujours en direct.

C’est une affaire médiatique qui fait couler beaucoup d’encre en Italie. Alessandro Barrachini, un journaliste de RaiNews24, chaîne publique d'information en continu, a été suspendu par sa direction pour avoir fait un geste obscène en direct, sur le plateau.

Les faits remontent au 19 juin, lors du journal de midi. Alors que l'édition touchait à sa fin et que le générique de clôture se lançait, Alessandro Baracchini a tenté d'interrompre le processus pour, semble-t-il, ajouter une dernière information.

Le présentateur n'en a pas eu le temps, de quoi provoquer une vive réaction de sa part. Se pensant hors antenne, il a alors adressé un double doigt d'honneur face caméra, sans doute destiné à la régie.

Une figure bien connue du petit écran italien

La suite après cette vidéo

Convoqué par sa direction, Alessandro Baracchini a été suspendu "compte tenu des déclarations du syndicat des techniciens et de la couverture médiatique de l'affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse". Le patron de RaiNews24, Federico Zurzolo, a évoqué une sanction appropriée "pour préserver l'image de la chaîne et de mon collègue". La durée de cette mise à l'écart n'a pas été communiquée.

Ce jeudi 25 juin, Alessandro Baracchini a adressé un message d'excuses aux téléspectateurs, à ses collègues et à son entreprise. Sur ses réseaux sociaux, il a assuré que son geste ne visait personne en particulier. Et ce dernier d'évoquer une "réaction soudaine et incontrôlée" causée par une succession de petits couacs tout au long de son journal.

Alessandro BaracchiniCrédit photo : Rai

Figure bien connue des Italiens, Alessandro Baracchini a rejoint la RAI en 1996 et fait partie de la rédaction de RaiNews24 depuis sa création en 1999.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
Les sœurs Taiwo et Kehinde Adediran aux côtés des frères Taiwo et Kehinde Oguntoye le jour de leur mariage
Des frères jumeaux ont épousé des sœurs jumelles identiques lors d’une cérémonie où les invités ont vu double
Une fan des New York Knicks vide une poubelle et la vole
Elle vide une poubelle dans la rue pour la voler et se fait virer par son entreprise
Le conducteur Luo et les policiers après son interpellation
Un garçon de 12 ans se fait passer pour un nain après avoir été surpris en train de conduire pendant 6 heures sur l’autoroute
V&oacute; Bahiana / Neymar
Coupe du monde 2026 : une voyante prédit une invasion extraterrestre lors du match Brésil-Écosse
Une femme en train de contempler le tableau intitulé Interior: The Lady in Black
Un tableau acheté pour moins de 100 dollars dans une friperie il y a 60 ans vendu pour plus de 250 000 dollars