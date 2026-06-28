Un présentateur craque en direct contre sa régie en leur adressant deux doigts d'honneur

Alessandro Barrachini, un présentateur de journal télévisé, a été suspendu d’antenne apr!s avoir adressé deux doigts d’honneur à sa régie alors qu’il était toujours en direct.

C’est une affaire médiatique qui fait couler beaucoup d’encre en Italie. Alessandro Barrachini, un journaliste de RaiNews24, chaîne publique d'information en continu, a été suspendu par sa direction pour avoir fait un geste obscène en direct, sur le plateau.

Les faits remontent au 19 juin, lors du journal de midi. Alors que l'édition touchait à sa fin et que le générique de clôture se lançait, Alessandro Baracchini a tenté d'interrompre le processus pour, semble-t-il, ajouter une dernière information.

Le présentateur n'en a pas eu le temps, de quoi provoquer une vive réaction de sa part. Se pensant hors antenne, il a alors adressé un double doigt d'honneur face caméra, sans doute destiné à la régie.

Rainews, problema con la sigla: Alessandro Baracchini fa il medio alle regia credendo di essere fuori onda pic.twitter.com/gWDzkoiLDR — Vond (@vondmedia) June 19, 2026

Une figure bien connue du petit écran italien

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Convoqué par sa direction, Alessandro Baracchini a été suspendu "compte tenu des déclarations du syndicat des techniciens et de la couverture médiatique de l'affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse". Le patron de RaiNews24, Federico Zurzolo, a évoqué une sanction appropriée "pour préserver l'image de la chaîne et de mon collègue". La durée de cette mise à l'écart n'a pas été communiquée.

Ce jeudi 25 juin, Alessandro Baracchini a adressé un message d'excuses aux téléspectateurs, à ses collègues et à son entreprise. Sur ses réseaux sociaux, il a assuré que son geste ne visait personne en particulier. Et ce dernier d'évoquer une "réaction soudaine et incontrôlée" causée par une succession de petits couacs tout au long de son journal.

Crédit photo : Rai

Figure bien connue des Italiens, Alessandro Baracchini a rejoint la RAI en 1996 et fait partie de la rédaction de RaiNews24 depuis sa création en 1999.