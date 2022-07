Tinder aide à trouver l’amour (ou pas). Les phrases d’accroche sont là pour faire une bonne première impression (ou pas). Voici 30 phrases d'accroches Tinder super drôles !

Amour ! Nous avons particulièrement choisi ce mot pour être le premier de ce texte. Tout simplement parce que dans cet article, nous allons parler d’amour, d’humour, des relations hommes/femmes, mais surtout de leurs conversations. Nous cherchons tous l’amour, d’une façon ou d’une autre, et sous différentes formes. Si certains souhaitent trouver l’homme ou la femme de leur vie, d’autres cherchent à faire des rencontres. Et il y a ceux qui, beaucoup plus téméraires (et peut-être en manque) enfilent leur plus beau masque deséductionpour essayer d’arriver à leur fin. « Netflix and chill ? » nous direz-vous ? « Netflix and chill ! » nous répondrons. Dans tous les cas, peu importe les rencontres que vous voulez faire. Que vous désiriez un partenaire pour la vie ou simplement un partenaire pour une nuit, il y a ZE application incontournable pour cela : Tinder.

Tinder est une application de rencontres lancée il y a déjà plusieurs années. Elle regroupe hommes et femmes de tout genre, de toute nationalité, avec un but commun : trouver un match. Un match, c’est lorsque deux personnes se plaisent mutuellement après analyse de leur profil. Un profil, c’est une petite description de qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous recherchez, comment vous vous appelez (éventuellement) et à quoi vous ressemblez. Bien sûr, la photo du profil n’est pas toujours contractuelle. Mais qui n’a pas déjà boosté un minimum un CV pour avoir un poste ? Bon !

Tinder est une application faite pour tout le monde et, surtout, toute personne à l’orientation se*uelle différente de celle hétéronormée dont nous avons l’habitude. Homme et femme, homme et homme, femme et femme, un match est un match ! Et l’avantage, c’est que Tinder est présent dans le monde entier. De quoi draguer aux quatre coins de la planète !

Les phrases d’accroche pour… Bien accrocher !

Jeune femme perplexe en tenant son smartphone Credit : Deagreez

À un moment ou à un autre, à force de swiper sur Tinder, vous finirez à coup sûr par trouver un homme ou une femme à votre goût. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous n’avez pas de chance, ou que votre profil et votre photo ne dégagent aucune aura de séduction. Dans ce cas-là, il vous faudra revoir la description que vous faites de votre petite personne. Mais nous nous éloignons du sujet ! Après avoir trouvé le match parfait, il faut commencer à entamer la conversation. Vient alors cette question qui trotte dans la tête de tous les utilisateurs de l’application à la flamme : que dire ?

Cette question peut être réellement horrible, puisque le premier message que vous envoyez est décisif pour ce qui va suivre. Envoyer un message trop soudain du type « Salut ! On a matché, tu veux faire des bébés ? » pour la première fois peut vous laisser sans aucune réponse. La séduction est un art que nombre de poètes et d’écrivains ont tenté de maîtriser à travers les siècles. Alors, ce n’est pas avec ce genre de message que vous pourrez impressionner votre interlocutrice ou interlocuteur. Jouez plutôt sur plus de finesse et d’élégance, jouez sur l’humour !

L’humour est une arme que tout expert en séduction se doit de manier à la perfection ! Tout simplement parce que femme qui rit, à moitié dans ton lit ; homme qui rit, complètement fou de toi ; et vache qui rit est le premier fromage de notre vie. En gros, l’humour est tout ce dont vous avez besoin pour votre phrase d’accroche. Comme son nom l’indique, la phrase d’accroche est faite pour que le destinataire du message en question s’accroche à vous. Évitez donc de tout gâcher inutilement à cause d’une mauvaise première impression.

Attention, l’humour a beau marcher à tous les coups, encore faut-il l’utiliser à bon escient. Pour le premier DM de la conversation, abstenez-vous d’utiliser l’humour noir, l’humour beauf, l’humour pas drôle et l’humour « pas intelligent » . Oui, il est possible de rire de tout, mais pas avec n’importe qui ! Et pour un premier message, le tout est de ne pas paraître trop lourd. Personne n’aime ça. Alors, vous voulez un petit cours de séduction ? Poursuivez votre lecture, prenez un calepin, faites place aux conseils et en route pour faire de vous un expert de l’humour d’amour. C’est pour nous, c’est cadeau !

Les 30 phrases d’accroche qui vont vous aider à faire mouche

Un homme et une femme heureux devant leur smartphone. Credit : master1305

Entrons maintenant dans le vif du sujet, c’est-à-dire les phrases d’accroche drôles qui vous feront passer de simple instigateur de conversation, à véritable Coluche de la séduction. Si vous êtes une femme, une véritable Florence Foresti de l’amour. Si envoyer le premier message n’est jamais une mince affaire, avec nous, vous n’avez plus rien à craindre. Voici 30 exemples de phrases d’accroche qui feront rire, à coup sûr, la personne que vous voulez dans votre vie (ou dans votre lit, nous ne jugeons pas).

Toutefois, si personne ne mord, nous déclinons toute responsabilité quant à votre incapacité à séduire ou à draguer. Nous vous souhaitons tout de même de réussir, voilà le but de ces exemples de phrases d’accroche :

« Tu aimes l’eau ? Alors, tu aimes déjà 70 % de ma personne ! » : une phrase classique, mais indémodable ; « Tu sais ce qui serait très bien derrière ton prénom ? Mon nom de famille ! » : un peu poussée comme accroche, mais sur un malentendu, ça peut passer ; « On est un match. Mais, c’est toi et moi contre le reste du monde. » : mode séduction activé ; « J’ai vu sur ton profil que tu aimais les mecs intelligents. Du coup bah… Bonjour ! » : après, il faut le prouver pour ne pas passer pour un mytho ; « J’aimerais écrire « toi et moi » et conjuguer l’amour au futur. » : homme ou femme, ce genre de prose ferait rougir n’importe qui : « Tu veux qu’on partage le même compte Netflix ? » : attention, il faut déjà avoir un compte Netflix, parce que lui demander le sien serait limite ; « J’excelle rarement à la pêche sur Internet. Mais quel bonheur de t’avoir au bout de ma ligne ! » : rien de tel qu’un joli compliment pour une première conversation ; « Tu es l’une de ces filles qu’on ne peut pas laisser passer. Mais je perdrai ma vie avant de penser à te bloquer. » : une accroche de maître ; « Je n’ai pas pu faire attention à ta photo. Les bombes ont tendance à m’éblouir et je n’ai pas mes lunettes de soleil. » : en humour, la chute est d’une importance capitale ; « Tes yeux sont aussi beaux que l’océan Indien. Et je fais partie de ces mecs qui adorent la natation. » : les yeux sont la fenêtre de l’âme, parlez-en, les femmes adorent la délicatesse : « Tu as l’air d’être une femme de caractère. Pourrions-nous continuer cette conversation et écrire en italique ? » : alors là, il faut prier pour que votre interlocutrice ait bien révisé ses leçons de français ; « La vie est une ligne droite. Mais avec une femme comme toi, je me courberai volontiers » : les femmes aiment qu’on leur donne du contrôle. MAIS JUSTE UN PEU ! ; « Je n’aime pas trop les mecs musclés. Du coup, un homme comme toi m’irait à merveille ! » : les hommes pas musclés sont TOUJOURS jaloux des hommes musclés. Alors, oui, c’est bel et bien un compliment ; « Je ne suis pas femme à faire souvent le premier pas ou à courir après les mecs. Mais en visitant ton profil, j’ai tout de suite eu envie de me mettre au jogging. » : les pas sportives ont aussi droit à l’amour ; « J’ai essayé d’écrire ton prénom. C’est la première fois que j’écris « perfection » avec les lettres L, A, U, R et A. » : attention, si votre interlocutrice s’appelle Ophélie, ça ne marche pas ! ; « Salut. Je suis passé par hasard, et j’ai remarqué que la plus belle fille de Tinder avait exactement le même prénom, le même profil et la même photo que toi. C’est drôle non ? » : elle devrait vous donner une réponse du genre « Hahaha, t’es bête toi… » , et là c’est gagné : « Je ne suis pas une fille qui aime prendre de risque. Je préfèrerais prendre un verre avec toi. » : plus c’est direct, mieux ça marche (pour les filles) ; « Je n’ai pas trouvé de bonne phrase d’accroche. Après plusieurs minutes de réflexion, j’ai décidé de t’envoyer… Salut, ça va ? » : la sincérité, ça a du bon pour tout le monde ; « J’ai vu ta photo de profil. Alors j’ai écrit un poème de 500 mots à ta beauté. J’attends de voir le reste pour que l’image vaille réellement 1000 mots ! » : un peu d’esprit, ça ne fait de mal à personne ; « En amour, je suis aussi douce qu’une glace. Je n’attends qu’à être léchée ! » : alors oui, c’est un peu hardcore, mais au moins, ça annonce la couleur ; « Si je n’avais plus que 3 heures à vivre, je te ferais l’amour comme personne n’a jamais fait l’amour de toute sa vie. Puis, on passera les prochaines 2h55 sur Netflix ! » : espérons que la fille comprend l’humour qui se cache derrière l’autodérision ; « Je ne suis pas une fille qui s’accroche. Je compte sur cette phrase pour le faire à ma place ! » : évidemment, c’est une phrase d’accroche ; « Tu es comme une clôture électrifiée. Je pense que si je t’approche, le courant pourrait bien passer entre nous ! » : un autre style pour parler du coup de foudre ; « Tes yeux me font l’effet d’une balle en plein cœur. Tu ne serais pas une parente de Marc Lavoine ? » : elle a les yeux revolver… ; « Personne n’a jamais pu atteindre la perfection. Mais je continuerai à essayer pour un jour arrivé à toi ! » : assurez-vous tout de même que la personne en question soit d’unebeauté incroyable, ce serait vache de vous mentir à vous-même ; « J’ai flashé sur toi comme un radar d’autoroute. Je ne suis pas homme à m’arrêter, mais je pense que j’ai une amende à te payer et elle a la forme d’une invitation au resto. » : marche mieux si vous avez vu sur la description de son profil qu’elle adore manger ; « L’amour ne peut exister sans humour. Veux-tu être la drôle de chute, et moi, je serai la blague ? » : quand vous voulez montrer à tout prix que vous êtes drôle en tout temps, et surtout lorsque la séduction prend le dessus ; « Je n’ai malheureusement qu’une seule vie. J’aimerais en avoir plus si je pouvais les passer avec toi ! » : soyez son premier, son dernier, puis son premier encore une fois. Une accroche très imagée ; « Pourrais-tu écrire mon prénom ? Je n’ai jamais eu d’autographe d’un mannequin. » : les femmes aiment les hommes qui savent les admirer ; « J’adore la nouveauté. Avec moi, ce sera tous les jours notre première conversation. » : faites-la rêver, personne ne veut que la monotonie s’installe dès les premiers messages.

Vous l’aurez compris, sur Tinder, les messages du type « Salut, mademoiselle, vous êtes charmante ! » ne font plus d'effet. Il faut savoir attirer l’attention de son interlocutrice, ou de son interlocuteur. Il faut savoir être captivant, un brin mystérieux et utiliser la magie de l’humour pour paraître intelligent, espiègle et surtout pas ennuyeux. Les femmes détestent l’ennui. Les mecs tout autant. Soyez cette personne qui sait se démarquer des autres.

Suivez nos conseils, vous serez ne serez pas déçu !