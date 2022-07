Voici les 30 meilleures questions à poser à son crush pour apprendre à le connaître

Vous n'avez pas d'idées pour lancer la conversation avec le mec ou la fille que vous kiffez depuis des mois ? On vous propose une liste des 30 meilleures questions à poser à son crush.

La séduction, c'est tout un art. On n'est pas tous experts dans l'art de séduire alors la rédaction vous a préparé une liste des 30 meilleures questions à poser à son crush pour le séduire. Des questions coquines, aux questions pour se découvrir sans oublier les questions sur son passé amoureux, on a pensé à tout !

Vous avez ce mec en vue depuis des mois et vous ne savez pas comment l'aborder ? On a tous déjà vécu ce moment au moins une fois dans notre vie. Pour remédier à cela, lisez attentivement les 30 questions suivantes pour savoir comment aborder votre crush.

Questions pour se découvrir

Quel est ton film préféré et celui que tu as honte d’aimer ?

Tu en sauras un peu plus sur les genres de films qu’il aime, action, à l’eau de rose ou de science-fiction. Un film peut en dire beaucoup sur la personnalité.

Quelles sont ses passions dans la vie ?

Tu sauras ce qu’il aime faire de son temps libre, le temps qu’il consacre à ses amis, sa famille et surtout le temps qu’il lui reste à consacrer à sa future amoureuse ou son futur amoureux.

Qu’est-ce que ta famille me dirait de toi ?

Cette question permet de nouer un premier lien intime avec ton crush. Tu lui montres que tu t’intéresses à sa famille, son premier cercle. Si ton crush est très proche de sa famille, c’est bingo !

Quand est-ce-que tu es né ?

Tu pourras aborder le thème fascinant de l’astrologie. Parler des compatibilités, des signes astrologiques et bien d’autres choses…

Quel est ton plus beau souvenir d’enfance ?

L’enfance c’est l’insouciance. Parler de l’enfance peut aider ton crush à s’ouvrir à toi. C’est toujours un sujet sensible. On est nostalgiques de l’enfance, on regrette certaines choses, on a été blessés ou même brisés. Vous en apprendrez un peu plus sur sa vie.

Quel est ton plat préféré ?

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On fait un écart à cet adage, et on vous propose de discuter de vos goûts culinaires avec votre crush. Quelque soit votre nourriture préférée, vous aurez toujours quelque chose à dire sur le plat préféré de l'autre.

Qu’est-ce que tu exerces comme travail ?

C’est toujours intéressant de savoir ce que fait ton crush tous les jours, avec qui il passe ses journées. Et puis, entre nous, qu’il travaille en tant que barman dans une discothèque ou dans un bureau, ce n’est pas la même chose. En plus de s’intéresser à ton crush, tu peux attiser ta propre curiosité en lui posant des questions plus précises sur son travail.

Quelle est ta musique préférée et celle que tu as honte d'écouter ?

La culture en général et la musique en particulier sont un bon test pour savoir ce qu'aime l'autre. Si ton/ta partenaire est fan de heavy metal, il serait bon de le savoir avant de se mettre en couple avec lui, histoire de préparer vos oreilles.

Quelle est ta journée parfaite ?

C'est le moment de découvrir si ton crush a une routine et de savoir ce qu'il aime bien faire. Est-ce que sa vie est compatible avec la vôtre ?

Quelle est la personne la plus importante dans sa vie ?

Poser cette question permet de déterminer encore un peu plus le niveau de sensibilité de ton crush. Essayez d'en savoir un peu plus sur sa réponse au cours de la conversation. Qui sait, ça pourrait peut-être vite devenir vous la personne la plus importante de sa vie…

Questions pour découvrir son passé amoureux

Combien de temps a duré ta plus longue relation ?

Bien loin de nous l’idée de mettre de l’eau dans le gaz dès la première discussion, cette question te permettra d’évaluer le sérieux de ton crush. Comment ton crush parle-t-il des filles ? A-t-il encore des tendres pensées pour sa dernière relation. Un conseil, mets de côté la jalousie, le passé c’est le passé !

Crois-tu au grand amour ?

Après avoir posé des questions pour apprendre à connaître sa vie et sa personnalité, vous pouvez aborder un sujet un peu plus subtil : l’amour !

Combien as-tu eu de relations amoureuses ?

Parmi toutes les questions, c’est la question à 100 000 € On ne sait jamais trop à quoi s’attendre comme réponse à ce genre de questions. Le principal, c’est d’avoir une réponse claire et honnête pour commencer sur de bonnes bases.

Quel est le motif de ta dernière rupture ?

Inutile de préciser que cette question est à poser à un moment de la discussion ou le ton est léger. Il ne faut pas que vous passiez pour la/le dégénéré.e qui veut tout savoir sur sa relation avec son ex. La réponse à cette question peut te permettre de savoir aussi ce que ton crush n’aime pas dans une relation amoureuse. Par la même occasion, vous pourrez lui demander s'il/elle a déjà quitté par message…

As-tu déjà présenté tes parents à une ex-relation ?

Comme toutes les questions un peu délicates, il faut les poser au moment propice, sur un ton léger. Ne soyez pas excessif, si votre crush est resté 3 ans en couple avec sa dernière relation, c'est normal qu'il l'ait présenté.e à ses parents.

Question pour se projeter en couple

Si on devait partir en week-end, ce serait où ?

Avez-vous les mêmes attentes, les mêmes envies ? Cette question pourrait vous aider à y voir plus clair sur sa personnalité. Ibiza pour sortir, un chalet dans la montagne ou faire le tour du monde avec toi ? Chaque réponse a son importance.

Quels sont les points communs que tu penses avoir avec moi ?

Question piège ! Cette question pourra t’aider à déceler les défauts et les qualités que ton crush pense avoir. Si ton crush arrive à t’énoncer des traits de caractère dans lesquels tu te reconnais, bingo, il t’aura bien cerné.

Comment décrirais-tu la famille/la relation amoureuse idéale ?

Vous avez 4 heures. On pourrait presque croire à une question de philosophie. On laisse votre crush réfléchir.

Qu’est-ce que tu aimes dans une relation de couple ?

Poser cette question te permettra de savoir ce que ton crush cherche dans une relation amoureuse avec une fille/ un garçon. Est-ce que vous avez les mêmes attentes ? Est-ce qu’il/elle est un.e partenaire fait.e pour toi ?

Veux-tu des enfants ? Si oui, combien ?

Bon, on est d'accord avec vous, cette question arrive un peu (trop) tôt dans la relation. Il faut dire tout de même que c'est un sujet important. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le sujet, posez la question comme si de rien était dans la conversation, avec humour.

Questions pour pimenter la discussion

Cap ou pas cap de me montrer la dernière photo de ta galerie ?

Pour évaluer son degré de folie, pose cette question à ton crush. Est-il joueur ?

Cap ou pas cap de m’ajouter sur Instagram ?

Instagram est aujourd'hui le lieu de toutes les rencontres. En demandant à ton crush de t'ajouter sur Instagram, tu pourras partager avec lui implicitement des moments de ta vie, ce que tu aimes faire, tes voyages, des photos avec tes amis et ta famille.

As-tu un ou une meilleur.e ami.e ?

Là, on le sait, c'est la question qui fâche. Pour une femme, la meilleure amie fille est difficile à accepter. Pour un homme, le meilleur ami garçon est aussi difficile à digérer. Alors, l'amitié homme/femme existe-t-elle ? C'est une bonne question à poser à ton crush.

Quelle est ta position sexuelle préférée ?

Si vous sentez que le feeling passe bien, vous pouvez poser cette question à votre crush. Soit ça passe, soit ça casse.

Comment agis-tu quand quelqu'un te plaît ?

C'est le moment de savoir quel est l'atout séduction de ton crush. Est-ce qu'il/elle te dévoilera son atout séduction mystère ?

Questions pour découvrir son côté sensible

As-tu des regrets ?

Chaque homme, chaque femme a des regrets. Amenée avec douceur dans la conversation, cette question te permettra de gagner la confiance de ton crush.

Que dirais-tu à la personne que tu étais il y a cinq ans ?

À ce moment précis de la conversation, ton crush doit pouvoir s'ouvrir à vous et vous parler librement de sa vie. En effet, cette question doit le pousser à se dévoiler encore plus sur l'évolution de la personne qu'il/elle était il y a 5 ans, et celui/celle qu'il/elle est devenu.e.

Quel est le souvenir qui t'a le plus marqué ?

Pour poser cette question, aies confiance en la relation que vous avez nouée avec votre crush. De cette façon, vous pourrez discuter de sujets plus sensibles sans complexe.

Quelle est ta plus grande peur ?

La peur est un sujet sensible. Habituellement, on n’aborde pas ce genre de sujet, on préfère garder ses faiblesses pour soi. On a tous peur de quelque chose. À ton crush de se confier…

Quel est l'homme/ la femme le plus inspirant pour toi ?

On finit cette liste de question à poster à son crush avec une question légère propice à la réflexion. La réponse à ce genre de question peut parfois être surprenante et peut en dire long sur la personnalité de ton crush.

Quelles sont les questions à ne pas poser ?

Lors d'une première conversation avec son crush, il y a des questions à ne (surtout) pas poser. Bien sûr, on connaît tous les trois thèmes à ne pas aborder pour ne pas plomber l'ambiance : l'argent, la politique et la religion. Alors, comme de bons élèves, nous n'avons pas mis un seul de ces thèmes dans notre liste. Parmi les questions à ne surtout pas poser à votre crush, voici un petit aperçu :