40 naissances en 36 heures : une maternité enregistre un “baby–boom” record

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Une mère donne naissance à un bébé

Entre le mercredi 6 et le jeudi 7 mai 2026, une clinique milanaise a connu la période d’activité la plus intense de son histoire, avec 40 naissances à gérer en l’espace de 36 heures.

C’est comme si un embouteillage de cigognes s’était créé dans le ciel de Milan, en Italie. Et plus particulièrement au-dessus de la Clinica Mangiagalli ! La maternité vient d'enregistrer un record de naissances en à peine de 36 heures, de quoi qualifier cette période de “baby-boom” assez faste.

Depuis le début de l’année, l’établissement connaît une activité plutôt florissante. Il a déjà enregistré cinquante naissance de plus par rapport à la même période l’année dernière. Une statistique boosté par les évènements de la semaine dernière selon Milano Today.

Un nouveau-néCrédit photo : iStock

40 naissances sans accroc

La suite après cette vidéo

En effet, entre le mercredi 6 mai et le jeudi 7 mai, la clinique a géré 40 naissances en l’espace de 36 ! Tout simplement un record pour la maternité.

Malgré l’intensité et le stress, toutes les naissances se sont déroulées sans accroc. Au total, ce sont donc 23 filles et 17 garçons, dont deux paires de jumeaux, qui ont vu le jour dans ce laps de temps resserré.

Une maternitéCrédit photo : iStock

Dans une publication Facebook, la clinique a décrit un “magnifique afflux de nouveaux arrivants” et “un flot ininterrompu de jeunes parents” dans les couloirs. L’établissement a félicité tous les nouveaux parents et a surtout salué son personnel “infatigable et dévoué”.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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