40 naissances en 36 heures : une maternité enregistre un “baby–boom” record

Entre le mercredi 6 et le jeudi 7 mai 2026, une clinique milanaise a connu la période d’activité la plus intense de son histoire, avec 40 naissances à gérer en l’espace de 36 heures.

C’est comme si un embouteillage de cigognes s’était créé dans le ciel de Milan, en Italie. Et plus particulièrement au-dessus de la Clinica Mangiagalli ! La maternité vient d'enregistrer un record de naissances en à peine de 36 heures, de quoi qualifier cette période de “baby-boom” assez faste.

Depuis le début de l’année, l’établissement connaît une activité plutôt florissante. Il a déjà enregistré cinquante naissance de plus par rapport à la même période l’année dernière. Une statistique boosté par les évènements de la semaine dernière selon Milano Today.

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40 naissances sans accroc

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En effet, entre le mercredi 6 mai et le jeudi 7 mai, la clinique a géré 40 naissances en l’espace de 36 ! Tout simplement un record pour la maternité.

Malgré l’intensité et le stress, toutes les naissances se sont déroulées sans accroc. Au total, ce sont donc 23 filles et 17 garçons, dont deux paires de jumeaux, qui ont vu le jour dans ce laps de temps resserré.

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Dans une publication Facebook, la clinique a décrit un “magnifique afflux de nouveaux arrivants” et “un flot ininterrompu de jeunes parents” dans les couloirs. L’établissement a félicité tous les nouveaux parents et a surtout salué son personnel “infatigable et dévoué”.