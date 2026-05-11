Le bébé, abandonné à sa naissance à cause de son handicap, va être recueilli par une famille grâce aux réseaux sociaux

En Autriche, un bébé lourdement handicapé a été abandonné à sa naissance. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, il a finalement trouvé une famille.

Il y a quelques jours, nous vous apprenions qu’un bébé handicapé avait été abandonné à sa naissance dans une maternité de Feldrick, en Autriche. L’enfant avait seulement un jour lorsque ses parents avaient décidé de partir de l’hôpital sans lui, le laissant ainsi sur place.

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Lourdement handicapé, ce bébé souffre d'une déformation du crâne et possède plusieurs doigts soudés. Ses parents, décrits comme “dépassés” et “bouleversés”, ont laissé l’enfant au personnel hospitalier, alors qu'il doit encore subir de nouvelles opérations. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de ces autres parents qui, en découvrant le visage de leur bébé issu d'une mère porteuse, ont également décidé de l'abandonner.

Un appel sur les réseaux sociaux

Suite à cet abandon, le personnel de la maternité a tout fait pour trouver une famille d’accueil capable de prendre en charge le nourrisson.

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Un appel a notamment été lancé sur les réseaux sociaux par Martina Rüsher, la ministre du gouvernement régional du Vorarlberg. Cette dernière a publié un message sur son compte Instagram informant qu’une famille d’accueil était recherchée pour prendre soin de l’enfant.

Plusieurs familles intéressées

Cette annonce a fait le tour des réseaux sociaux et a porté ses fruits. Le 30 avril dernier, la région de Vorarlberg a publié un communiqué annonçant que plusieurs familles se sont manifestées dans le but d’accueillir ou d’adopter l’enfant.

Les services de la protection de l’enfance autrichienne vont désormais prendre contact avec ces familles et trouver un foyer pour le bébé. Ce dernier va encore devoir subir plusieurs opérations liées à son handicap avant de rencontrer sa nouvelle famille.