Le bébé, abandonné à sa naissance à cause de son handicap, va être recueilli par une famille grâce aux réseaux sociaux

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Un bébé

En Autriche, un bébé lourdement handicapé a été abandonné à sa naissance. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, il a finalement trouvé une famille.

Il y a quelques jours, nous vous apprenions qu’un bébé handicapé avait été abandonné à sa naissance dans une maternité de Feldrick, en Autriche. L’enfant avait seulement un jour lorsque ses parents avaient décidé de partir de l’hôpital sans lui, le laissant ainsi sur place.

Un nouveau-né dans les mains de sa mèreCrédit photo : iStock

Lourdement handicapé, ce bébé souffre d'une déformation du crâne et possède plusieurs doigts soudés. Ses parents, décrits comme “dépassés” et “bouleversés”, ont laissé l’enfant au personnel hospitalier, alors qu'il doit encore subir de nouvelles opérations. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de ces autres parents qui, en découvrant le visage de leur bébé issu d'une mère porteuse, ont également décidé de l'abandonner.

Un appel sur les réseaux sociaux

Suite à cet abandon, le personnel de la maternité a tout fait pour trouver une famille d’accueil capable de prendre en charge le nourrisson.

La suite après cette vidéo

Un appel a notamment été lancé sur les réseaux sociaux par Martina Rüsher, la ministre du gouvernement régional du Vorarlberg. Cette dernière a publié un message sur son compte Instagram informant qu’une famille d’accueil était recherchée pour prendre soin de l’enfant.

Plusieurs familles intéressées

Cette annonce a fait le tour des réseaux sociaux et a porté ses fruits. Le 30 avril dernier, la région de Vorarlberg a publié un communiqué annonçant que plusieurs familles se sont manifestées dans le but d’accueillir ou d’adopter l’enfant.

Les services de la protection de l’enfance autrichienne vont désormais prendre contact avec ces familles et trouver un foyer pour le bébé. Ce dernier va encore devoir subir plusieurs opérations liées à son handicap avant de rencontrer sa nouvelle famille.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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