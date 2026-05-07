« Dépassés », de jeunes parents abandonnent leur bébé d'1 jour à la maternité, à cause de son grave handicap

Un nouveau-né lourdement handicapé a été abandonné par ses parents, peu de temps après sa naissance.

C'est une histoire dramatique, où se mêlent fuite en avant et peur dévastatrice d'assumer ses responsabilités.

Un couple de jeunes parents a décidé d'abandonner son bébé handicapé à la maternité, quelques heures seulement après sa naissance. Désemparé, le personnel de l'hôpital cherche désormais une famille d'accueil pour adopter le nourrisson.

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Né avec un lourd handicap, ce nourrisson est abandonné à la maternité.

Les faits ont eu lieu en début d'année dans le land de Vorarlberg, en Autriche, indique le média local Heute.

Aujourd'hui âgé de 5 mois, le pauvre bébé abandonné a vu le jour en janvier dernier dans la ville de Feldkirch, située à proximité de la frontière avec la Suisse. Né avec de graves problèmes de santé, dont une déformation du crâne et des doigts soudés, ce nourrisson, lourdement handicapé, a été pris en charge immédiatement par le personnel de la maternité.

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Les parents, décrits comme « dépassés » et « bouleversés », ont finalement quitté l'établissement sans leur enfant, l'abandonnant ainsi à son triste sort. Admis en soins néonataux, ce dernier vit depuis à l'hôpital et doit encore subir plusieurs opérations.

Face à cette situation, les autorités locales n'ont eu d'autre choix que de lancer un appel pour faire adopter le nourrisson.

« Nous recherchons effectivement des familles d’accueil pour un enfant en situation de handicap », a en effet indiqué Martina Rüscher, ministre du gouvernement régional du Vorarlberg, dans une publication partagée sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Martina Rüscher (@martina.ruescher)

Si l'on en croit les informations de la presse locale, de nombreuses personnes se sont manifestées et deux foyers ont fait part de leur désir de recueillir l'enfant.

« Nous avons déjà trouvé deux familles intéressées », a ainsi confirmé Martina Rüscher qui en a profité pour remercier les nombreux internautes ayant relayé son appel.