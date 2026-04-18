À 17 ans, il gagne 7 000 dollars par mois grâce aux trésors trouvés dans des box de stockage abandonnés

Du haut de ses 17 ans, un adolescent américain gagne une petite fortune chaque mois en revendant des trésors dénichés dans des box de stockage abandonnés.

Michael Haskell n’est pas un adolescent comme les autres.

À seulement 17 ans, il travaille déjà comme antiquaire, avec une particularité pour le moins étonnante : il s’appuie sur ChatGPT pour réaliser de belles affaires, rapporte le site LADbible.

Il utilise ChatGPT pour dénicher des trésors

Ce jeune entrepreneur, originaire du New Jersey (États-Unis), gère sa propre boutique sur eBay, intitulée Mike’s Unique Treasures, qui a déjà vendu plus de 3 000 articles.

Actuellement, il propose à la vente un exemplaire en édition limitée du magazine d’art américain Visionaire (1995) pour 150 dollars (environ 137 euros), ainsi qu’un broyeur à tabac allemand en fonte, au même prix.

Crédit Photo : Mike’s Unique Treasures

Dans une interview accordée au New York Times, Michael revient sur son parcours.

Sa passion est née lorsqu’il a mis la main sur une box de stockage ayant appartenu à Andrew Crispo, un marchand d'art et galeriste américain de renom et controversé, décédé en 2024.

À l’époque, Michael a utilisé ChatGPT pour développer un programme informatique capable d’identifier les conteneurs oubliés susceptibles d’avoir appartenu à des personnalités influentes.

Une activité lucrative

Après la mort du vendeur d’œuvres d’art, le jeune homme a pu acheter l’un des box de stockage pour seulement 450 dollars (environ 415 euros) pour en acquérir le contenu.

Une fois cette étape terminée, il a revendu l’ensemble des objets, dont un tableau du peintre surréaliste Man Ray, pour la coquette somme de 50 000 dollars, soit environ 45 500 euros.

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« Ma famille a pris mon hobby au sérieux après ça », explique Michael.

Crédit Photo : iStock

Depuis, il génère environ 7 000 dollars (environ 6 500 euros) par mois grâce à cette activité.

Interrogée par le média, la mère de l’adolescent a indiqué que son fils avait toujours adopté « une approche très entrepreneuriale de la vie ».

« Michael allait à des foires aux livres, où il a découvert qu’il pouvait acheter des ouvrages par sacs entiers et les revendre », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« Ensuite, il s’est intéressé aux LEGO dont la production allait être arrêtée, et s’est mis à en acheter en masse pour les revendre lorsque leur valeur augmentait ».

« Des histoires tristes »

Selon Michael, il tombe souvent sur des histoires tragiques derrière les box abandonnés qu’il achète grâce à l’intelligence artificielle.

Crédit Photo : Facebook

D’après lui, l’un des garde-meubles aurait appartenu à une mondaine new-yorkaise. Celui-ci contenait des robes de créateurs, des bouteilles d’alcool vide, ainsi que des papiers de divorce.