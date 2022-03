6 mois avant d'être en couple avec lui, elle avait filmé par hasard son futur copain lors d'un week-end à Disneyland

Anyssa Martinez ne s'attendait pas à rencontrer son prince charmant lors de sa visite à Disneyland en 2019. Mais comme dans tout bon film Disney, c'est exactement ce qui s'est passé.

Crédit : _mini_minnie / Instagram

À voir aussi

Cette Californienne de 22 ans a rencontré son désormais petit ami Nathan via Instagram au début de 2020. Étant tous les deux de grands fans de Disney, ils se sont rapidement liés et ont formé une relation de couple lors des premiers jours de la pandémie.

Mais comme Anyssa Martinez l'a réalisé plus tard, ils s’étaient en fait déjà vus une fois auparavant. En effet, lors d'une parade de Disneyland à laquelle elle avait assisté avec sa famille, Nathan était un artiste qui lui faisait signe de la main pendant l'événement. Mieux encore, la jeune femme a même filmé ce moment, lors duquel on reconnaît clairement Nathan. Pour partager cet incroyable hasard, elle a posté la vidéo en question sur TikTok le 15 mars dernier. Cette dernière compte désormais 154 000 vues.

Anyssa Martinez a grandi dans une famille très fan de Disney qui se rend au parc d'attractions chaque année. Lors d'un entretien accordé à nos confrères américains d’Insider, elle a déclaré que sa famille aimait particulièrement la parade de Main Street. L'événement a parfois lieu la nuit et présente des chars et des personnages éclairés par plus de 500 000 lumières. À l'été 2019, la parade était prévue dans le parc Disneyland de Californie du Sud, où la jeune femme fréquentait l'université, et sa famille s’est rendue sur place et est restée tard pour regarder la parade ensemble.

@anyssatano When I tell you I almost died of excitement that day original sound - frankiesaudios

C'est pendant la partie du défilé sur le thème de Cendrillon qu'un conducteur de char lumineux a incliné son chapeau, a salué et a souri à Anyssa Martinez, qui était en train de filmer le spectacle avec son smartphone à ce moment précis. « J’avais l'habitude de regarder le défilé sur VHS presque tous les jours quand j'étais petite fille. J’ai donc été très surprise que quelqu'un qui se produisait dans cette partie du défilé me remarque, d'autant plus qu'il faisait si sombre. Je me suis sentie vraiment spéciale » a déclaré la jeune femme, ajoutant qu'elle est également une grande fan de Cendrillon.

Environ six mois plus tard, Nathan a découvert Anyssa Martinez par hasard sur Instagram et a décidé de s’abonner à son profil. « Je suis apparue sur sa page d'exploration Instagram un jour, et nous avons fini par nous suivre. Il a posté quelque chose sur le nouveau parc 'Star Wars', j'ai répondu à sa Story, et nous avons continué à parler. Nous nous sommes très bien entendus » a-t-elle déclaré.

Ceci étant dit, comme la pandémie venait de commencer et que de lourdes mesures de restrictions étaient en place à ce moment-là, leur relation évoluait à un rythme particulièrement lent au début. Étant souvent à la maison, elle avait le temps de regarder les photos et les vidéos qu'elle avait prises lors de ses sorties hebdomadaires à Disneyland. C'est alors qu'elle a remarqué un visage familier dans l'un de ses clips préférés.

Crédit :_mini_minnie / Instagram

Une rencontre unique

« Je regardais les vidéos que j'avais prises en 2019, et je me suis dit : 'Hé, ça ressemble à Nathan. Je pense que c'est lui’» s'est-elle souvenue. « Je lui ai envoyé et il a dit : 'Ouais, c'est définitivement moi !'. C'était le destin » explique Anyssa Martinez avec beaucoup d’émotion. Cette dernière a fait savoir que Nathan se souvenait également de leur première interaction pour le moins originale et que sa famille a été estomaquée quand elle a fait le lien.

Aujourd’hui plus que jamais, Disney joue un rôle important dans la relation qu’elle entretient avec son petit ami. En effet, elle se rend à Disneyland aussi souvent que possible et crée quotidiennement du contenu sur les réseaux médias sociaux à propos du parc à thème, Nathan y travaille toujours en tant qu'artiste. Le couple est tellement lié à Disney que Martinez ne peut s'empêcher de remarquer les similitudes entre leur relation et celles vues dans leurs films préférés. « J’ai l'impression que c'est un thème dans beaucoup de films Disney où les personnages vivent des aventures vraiment folles et rencontrent des personnes importantes quand ils ne les cherchent pas. C’est donc vrai, l’amour arrive quand on s'y attend le moins » a-t-elle déclaré.

Crédit :_mini_minnie / Instagram

Crédit :_mini_minnie / Instagram

Incroyable, n’est-ce pas ?