68 ans après avoir quitté l'université, elle décroche enfin son diplôme à l'âge de 90 ans

Une nonagénaire va enfin décrocher son diplôme universitaire après avoir attendu près de 70 ans.

Il n’y a pas d’âge pour être diplômé !

Joyce DeFauw le sait mieux que quiconque. Cette Américaine de 90 ans s’apprête en effet à décrocher son diplôme universitaire, 68 ans après avoir quitté les bancs de l’université.

Elle décroche son diplôme universitaire à l’âge de 90 ans

Pour bien comprendre cette belle histoire, il faut remonter à l’année 1951. À l’époque, Joyce s’inscrit à la Northern Illinois University pour y suivre un cursus d’économie. Elle y reste pendant pratiquement quatre années avant d’abandonner, à quelques mois seulement de l’obtention de son diplôme.

Car entretemps, Joyce a fait la rencontre de l’homme de sa vie, Don, avec lequel elle va vivre une très belle histoire d’amour.

« Je suis allée à l’école pendant trois ans et demi, mais j’ai décidé de partir après l’avoir rencontré », explique la nonagénaire à la chaîne américaine CNN.

Les deux tourtereaux se marient en 1955 et auront trois enfants. Hélas, leur bonheur sera de courte durée car Don décédera prématurément, laissant Joyce seule avec son chagrin.

Après 6 ans de deuil, elle rencontrera Roy DeFauw qui deviendra son second mari. Ensemble, ils auront six enfants, dont deux paires de jumeaux, ainsi que 17 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.

Les années passent et Joyce songe alors de plus en plus à reprendre les études qu’elle n’avait pu terminer. Encouragée par ses enfants, elle franchit finalement le pas en 2019.

« Lorsque nous avons appelé l’école au sujet d’une inscription précédente, ils ont été choqués d’entendre que nous demandions des renseignements sur un étudiant des années 50 », raconte l’une des petites-filles de Joyce.

À l’inverse de ses années universitaires, Joyce ne se rend toutefois pas sur le campus pour suivre les cours, mais étudie en ligne.

« C’était mon premier ordinateur (…) Mes enfants ont dû m’apprendre à m’en servir », indique-t-elle.

Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, Joyce n’a pu profiter de ses proches en raison des mesures sanitaires restrictives. Alors elle s’est réfugiée dans ses études mais ça n’a pas toujours été facile.

« Par moments, je voulais abandonner, mais je ne l’ai pas fait », confirme la mamie studieuse.

Bien lui en a pris puisqu’elle va enfin décrocher son diplôme ce week-end. Et comme le veut la tradition, elle recevra son précieux document lors d’une grandiose cérémonie, où elle revêtira le chapeau et la toge.

Félicitations à elle !