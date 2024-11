À seulement 7 ans, ce virtuose du codage reçoit une proposition de job d'une prestigieuse entreprise russe

Doté d'un don rare pour le codage, un enfant russe s'est vu proposer un job prestigieux, malgré son jeune âge.

C'est un virtuose !

Âgé d'à peine 7 ans, un certain Sergey, un enfant passionné de codage informatique, défraie la chronique en Russie après avoir reçu une offre d'emploi émanant d'une entreprise de haute technologie.

Impressionnée par les talents du garçonnet, la société espère ainsi que ce dernier viendra grossir ses rangs, lorsqu'il aura atteint l'âge légal pour travailler.

Virtuose du codage à 7 ans, un enfant russe impressionne tous les observateurs

Tout a commencé il y a deux ans, racontent nos confrères britanniques de la BBC. À cette époque, le petit Sergey, féru d'informatique, commence à faire des vidéos qu'il publie sur internet, alors qu'il n'est âgé que de... 5 ans.

Dans ces dernières, le petit garçon, qui s'exprime en russe et en... anglais, explique ainsi comment faire du codage aux internautes. Très vite, sa folle précocité saute aux yeux et l'enfant devient une petite célébrité sur la toile, où pas moins de 3 800 abonnés le suivent sur sa chaîne You Tube.

Sa réputation va peu à peu dépasser le simple cadre du web et parvenir jusqu'à l'oreille de la société Pro32, spécialisée dans la sécurité numérique. Sous le charme de l'enfant et de ses compétences assez stupéfiantes, l'entreprise le contacte alors directement, par écrit, et lui propose une offre d'emploi.

Crédit photo : iStock

Si le jeune garçon accepte cette proposition, il ne pourra rejoindre Pro32 qu'à ses 14 ans, soit l'âgé légal minimum pour travailler en Russie.

Igor Mandik, directeur de la société, a confié aux médias avoir échangé avec les parents du petit Sergey pour pouvoir d'ores et déjà collaborer d'une manière ou d'une autre avec ce drôle de virtuose.

Selon lui, cet enfant prodige pas comme les autres « est une sorte de Mozart » qui pourrait, à l'avenir, faire progresser ses employés et, a fortiori, son entreprise.

Affaire à suivre !