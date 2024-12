Accroché à une planche, il passe 19 heures à la dérive en pleine mer avant d'être sauvé

Dans la nuit du 22 au 23 décembre, Vianney a passé près de 19 heures en pleine mer, à la dérive, dans le froid glacial. Secouru à temps, il a survécu et est aujourd’hui sain et sauf.

Vianney est un jeune homme âgé de 27 ans qui a vécu un véritable cauchemar ces derniers jours. Dimanche 22 décembre, Vianney est parti faire de la planche à voile au large de Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche. Cependant, des rafales de vent allant jusqu’à 130 km/h ont été enregistrées ce jour-là. Ne parvenant pas à regagner le rivage, Vianney a disparu en pleine mer.

Crédit photo : iStock

Pour survivre, le jeune homme est resté accroché à sa planche pendant près de 19 heures, en attendant l’arrivée des secours. Aujourd’hui, il est encore sous le choc et est confronté à un gros trou de mémoire.

“Je ne me souviens pas de toute ma nuit. J’ai eu un trou de mémoire de sept heures environ, entre 1h et 8h du matin. Je n’ai pas du tout pensé à la mort, ce n’était pas une option. Dans ma tête, je me suis toujours dit que j’allais survivre et qu’on me retrouverait. C’est ma chance. Pour tenir, je me fixais toujours des objectifs comme atteindre une lumière dans la nuit, même si je n’y suis jamais parvenu. J’ai continué de garder le moral”, a-t-il confié à France 3.