Alerte job de rêve : devenir testeur de transats et parcourir le monde, ça vous tente ?

Envie d'un job cool et relaxant ? Voici un appel à candidatures qui devrait vous plaire. En effet, le site spécialisé dans le tourisme Hotels.com recherche un testeur de transats ! Oui oui, vous avez bien lu.

Crédit : lucky-photographer / iStock

Cet été plus que jamais, les Français se ruent vers les destinations balnéaires pour profiter de leurs vacances. Et les bains de soleil, la mer, les cocktails et le farniente semblent encore et toujours séduire le plus grand nombre. Mais au-delà de cette période estivale qui est finalement toujours trop courte chaque année, ces activités de détente au bord de l'eau donneraient également envie de changer complètement de vie, et surtout de métier.

En effet selon le site Hotels.com, pas moins de 8 Français sur 10 rêveraient de décrocher un emploi où ils n'auraient qu'à s'allonger sur un transat au bord de la piscine (on se demande bien ce que peuvent faire les 20 % restant). D’après le sondage réalisé en ligne, le métier idéal serait même de devenir « testeur de transats », un métier qui passe d'ailleurs avant celui de « critique gastronomique » ou encore de « testeur de chocolat ».

Les Français ne cachent pas à quel point ils sont accros au bronzage, et combien ils aimeraient être payés pour se détendre et se dorer la pilule sous le soleil. Une activité qui n'est pas du tout prise à la légère puisque plus de 3 sur 5 d'entre eux affirment que revenir de vacances sans un teint hâlé serait vécu comme un échec.

Crédit : maxsaf / iStock

Tenter votre chance pour devenir testeur de transats

Qu'à cela ne tienne, Hôtels.com a exaucé leur vœu le plus cher et recherche son tout premier testeur de transats. En jeu, 20 séjours à l'hôtel pour tester les meilleurs spots de bronzage dans les destinations de votre choix, d'une valeur totale de 10 000 euros. Ouvertes du 18 au 31 juillet, les candidatures doivent être déposées sur la page dédiée du site, en cliquant ici.

Pour avoir une chance de remporter ce job de rêve, vous devrez donner 3 raisons pour lesquelles vous pensez être fait pour ce poste. À vos candidatures !