Angleterre : terrifié après la découverte d'une énorme araignée dans son salon, il est contraint de vivre à l'étage de sa maison

Dans le nord-est de l’Angleterre, non loin de Manchester, un jeune homme a découvert une énorme araignée dans son salon. Sa peur le pousse désormais à déserter la pièce et prendre tous ses repas à l’étage de sa maison jusqu'à ce que la bête soit capturée.

Crédit : Kennedy News and Media

Scott Elwood, d'Oldham, venait de rentrer de vacances en Grèce lorsque sa mère Helen lui a annoncé qu'ils avaient trouvé un invité indésirable dans leur salon. Le jeune homme de 24 ans, ainsi que son frère de 19 ans, Mason Stott, et leur beau-père, Dean Stackhouse, ont alors décidé d'unir leurs forces et de se donner comme mission de mettre la main sur cette créature impressionnante.

Après avoir cherché partout pendant 30 minutes, ils ont trouvé un trou dans la plinthe à côté de leur table à manger, alors Dean, restaurateur d'antiquités, a utilisé un cure-dent pour voir si l’araignée s’y cachait. Et effectivement, elle y était. Scott a déclaré qu'il avait été horrifié de voir émerger la plus grosse araignée qu'il n'avait jamais vue, dont il estime qu'elle a la taille de sa paume lorsqu'elle est complètement étirée.

Les images capturées par Mason montrent Dean en train de faire tourner un cure-dent dans une toile d'araignée avant que les longues pattes pendantes de l'araignée ne soient visibles et que l'arachnide massive ne sorte. La vidéo de cette intervention insolite a été vue plus de huit millions de fois sur les réseaux sociaux. Bien qu'il ait désormais trop peur de boire son thé et de manger dans le salon, étant donné que l'araignée est devenue célèbre, il a fait savoir qu’elle méritait de vivre et espérait pouvoir la relâcher à l'extérieur.

Crédit : Kennedy News and Media

Crédit : Kennedy News and Media

Une araignée impressionnante

« Elle pourrait potentiellement être la plus grande araignée de Grande-Bretagne. C'est la plus grande araignée que j'aie jamais vue, où que ce soit, et surtout dans ma maison. Je dirais qu'elle est de la taille de votre paume lorsqu'elle est étirée. C'était horrible de la voir dans ma maison. J'étais terrifié quand je l'ai vue et je le suis encore aujourd'hui. Je les déteste absolument. Les bestioles et tout ce qui peut avoir des pattes sont tout simplement horribles » a déclaré Scott d'Oldham dans les colonnes d’un journal local.

Et vous, comment auriez-vous réagi à sa place ?