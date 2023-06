Après le Covid, les Japonais prennent des cours pour réapprendre à sourire

Au Japon, l’obligation du port du masque a été levée en mars 2023. Après des années passées avec le visage dissimulé, certains Japonais ont du mal à retrouver des interactions sociales. Pour cela, ils sont nombreux à suivre des cours pour réapprendre à sourire.

Tout comme les autres pays du monde, le Japon a été impacté par le Covid-19. Mais ce qui l’a le plus touché était sans doute le port du masque. Pendant la pandémie, les interactions sociales ont beaucoup diminué et porter un masque était devenu un geste quotidien.

Crédit photo : iStock

Trois ans après le début de la pandémie, cette habitude a laissé des séquelles sur les Japonais. Depuis mars 2023, le masque n’est plus obligatoire dans le pays et les habitants peuvent de nouveau afficher leurs visages. Cependant, ce changement n’est pas si facile à concevoir.

“Les gens portent des masques depuis tellement longtemps que peut-être que certains ont même oublié à quoi ressemble le visage de leurs amis”, a confié Kyoko Miyamoto, une femme de 74 ans.

Réapprendre à sourire

L’impact du port du masque a été tellement important au Japon que certains habitants ont décidé de suivre des cours pour réapprendre à sourire. Ces enseignements sont donnés par Keiko Kawano, une “coach sourire”, à la Sokei Academy of Fine Art and Design.

Les élèves sont face à un miroir et doivent se concentrer sur le bas de leur visage pour réapprendre à sourire. Ils doivent réaliser plusieurs mouvements avec la mâchoire et trouver la meilleure expression faciale, celle qui les rend plus heureux et chaleureux.

Crédit photo : iStock

Les sourires sont notés sur 100 points par un logiciel de détection faciale. Les élèves déboursent environ 50 euros pour une heure de leçon et sont satisfaits de leur enseignement.

“Je n’ai pas beaucoup utilisé mes muscles faciaux pendant le Covid, donc c’était un bon entraînement pour mon visage. Je pourrais devenir un peu plus consciente de ce à quoi je ressemble lorsque je suis dans une situation qui me fait sourire”, a expliqué une élève.

Si ces cours peuvent surprendre en Occident, la demande a été multipliée par quatre au Japon en un an.