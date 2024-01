Arabie Saoudite : découvrez Epicon, un gratte-ciel futuriste qui défie les lois de la gravité

Pour attirer les touristes du monde entier, l’Arabie Saoudite mise sur la construction d’Epicon, un gratte-ciel futuriste qui semble sorti tout droit d’un film de science-fiction.

Comment attirer de plus en plus de touristes dans son pays ? Voici une question que se sont posés les dirigeants de l’Arabie Saoudite. Pour y répondre, ils ont créé Vision 2030, un plan mis en place afin d’attirer les touristes du monde entier dans le pays. Parmi les différents projets, on retrouve la construction d’Epicon, un gratte-ciel futuriste présenté comme “un havre pour échapper au stress du quotidien”.

Cet établissement pas comme les autres sera construit dans le golfe d’Aqaba, au nord-ouest du pays. Il s’agit d’une création du cabinet d’architecture international 10Design, qui a vu les choses en grand pour ce projet. Cette construction rejoint le projet NEOM, une mégapole futuriste située au large de la mer Rouge.

Un gratte-ciel futuriste

Situé en plein désert, Epicon prend la forme de deux tours grandioses, de 225 et 275 mètres de haut. Toutes les deux recouvertes de miroirs, elles possèdent des ailes en acier spectaculaires qui semblent défier les lois de la gravité.

Crédit photo : Neom

Ce gratte-ciel a pour but de devenir un complexe hôtelier de luxe. À l’intérieur, on retrouvera 41 chambres ainsi que des résidences luxueuses comprenant 14 suites et appartements. Le gratte-ciel abritera également des piscines extérieures, une salle de sport ultramoderne, une bibliothèque, des espaces de travail et de détente ainsi que des restaurants et des lounges. D’après des informations transmises par son constructeur, ce projet est écologique puisque 95% de son espace sera consacré à une réserve naturelle.

Crédit photo : Neom

Pour que ce projet voit le jour, l’entreprise a dû débloquer un budget colossal de plus de 500 millions de dollars. À proximité de ce gratte-ciel se trouvera l’Epicon Resort, un hébergement dans le même style qui proposera 120 chambres et 45 villas résidentielles, le tout au bord de la mer.