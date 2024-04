L'IA pourrait détruire l'humanité dans deux ans, selon cet expert

Un écrivain, partisan d’une intelligence artificielle positive, partage ses préoccupations sur l’impact des machines sur l’humanité. Ses prédictions sont affolantes.

La menace de l’intelligence artificielle (IA) inquiète depuis plusieurs décennies. Tout d’abord en fiction, comme avec Terminator, et désormais dans le réel avec la création en 2022 de ChatGPT ou des nombreux robots humanoïdes.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur et d’importance dans notre monde, au grand dam de certains défenseurs de l'humanité à l’instar de Eliezer Yudkowsky. Cet écrivain et blogueur américain est farouchement pessimiste sur l’utilisation de l’IA.

Il a, à plusieurs reprises, évoqué son inquiétude face au développement de l’intelligence artificielle dans un futur proche. Dans un entretien passionnant avec The Guardian, celui qui promeut un concept d’intelligence artificielle « amicale » prédit la disparition de l’humanité dans très peu de temps.

« Les gens ne s'en rendent pas compte »

Crédit photo : Userba011d64_201/ iStock

« Si vous me mettez contre un mur et si vous m'obligez à mettre des probabilités sur les choses, j'ai le sentiment que notre calendrier actuel restant ressemble plus à cinq ans qu'à 50 ans. Cela pourrait être deux ans, cela pourrait être 10 », lance Eliezer Yudkowsky.

Pour le journaliste Tom Lamont du Guardian, le « calendrier actuel restant » évoqué suggère l’idée d’une « apocalypse de type Terminator » ou d’un « paysage infernal de Matrix ».

« Le problème est que les gens ne s'en rendent pas compte, déplore Eliezer Yudkowsky. Nous avons peu de chance que l'humanité survive ».

Dans cet article, le journaliste interroge également d’autres écrivains sur la question de l’intelligence artificielle. Brian Merchant et Molly Crabapple font ainsi part de leur incompréhension face à cette supposition qui veut que, parce qu’une nouvelle technologie apparaît, il faudrait l’adopter alors que l’on sait qu’elle est mauvaise pour les gens.

Pour éviter tout risque d’embrasement de l’humanité à cause de l’intelligence artificielle, Eliezer Yudkowsky suggérait l’année dernière de détruire les data centers (ces géants centres informatiques où sont stockées de nombreuses données). Une demande qui a peu de chances d'aboutir...