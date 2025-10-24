Cambriolage au Louvre : les annonces proposant les bijoux volés à la vente se multiplient sur Vinted

Suite au cambriolage qui s’est déroulé le 19 octobre dernier au musée du Louvre, les fausses annonces proposant les bijoux volés à la vente se multiplient sur Vinted et amusent les internautes.

Ce dimanche 19 octobre, le musée du Louvre a été cambriolé. Quatre voleurs ont utilisé un véhicule nacelle pour accéder à la galerie d’Apollon, située au premier étage du musée, et ont découpé deux vitrines de la salle à la disqueuse pour s’emparer de leur butin. Des bijoux “d’une valeur inestimable” ont été dérobés.

Les voleurs sont repartis avec neuf pièces, dont le collier de l’impératrice Marie-Louise serti de 32 émeraudes et 1 138 diamants. Il y avait également des boucles d’oreilles assorties, mais aussi le diadème, le collier et l’une des deux boucles d’oreilles de la parure de saphirs et de diamants des reines Marie-Amélie et Hortense. Le diadème de l’impératrice Eugénie, serti de 212 perles et 1 998 diamants, a aussi été volé, tout comme un Grand nœud de corsage, incrusté de 2 438 diamants.

Su la liste des bijoux volés figurait par ailleurs la couronne de l’impératrice Eugénie, mais elle a finalement été retrouvée endommagée, peu après le cambriolage, sur le parvis du musée.

Crédit photo : Musée du Louvre

Selon une estimation réalisée par la conservatrice du musée, le préjudice est estimé à 88 millions d’euros. L’enquête est toujours en cours pour retrouver les voleurs et les bijoux.

Les fausses annonces fleurissent sur Vinted

Si le monde entier est à la recherche de ces bijoux, des petits malins n’ont pas hésité à rire de la situation en postant de fausses annonces sur Vinted. En effet, sur la plateforme de revente de seconde main, les annonces prétendant vendre les bijoux volés se sont multipliées après le cambriolage.

Crédit photo : Vinted

De fausses couronnes, des diadèmes et des colliers ont été proposés à la vente. Sur ces annonces moqueuses, les internautes ont indiqué avoir trouvé ces bijoux “dans une poubelle près du Louvre” ou dans les affaires de leur “tante Eugénie”, comme le rapporte 20 Minutes. Les prix variaient beaucoup : le collier de l’impératrice Marie-Louise était proposé à 263, 20 euros, 1 020 euros ou encore 30 600 euros selon les annonces. Les bijoux étaient présentés “en très bon état” ou encore “neufs sans étiquette”. La marque ? “Napoléon”.

Crédit photo : Vinted

Bien sûr, ces annonces n’étaient rien d’autre que des canulars. Cependant, pour éviter que certains acheteurs ne se fassent avoir, Vinted a rapidement réagi en supprimant toutes les annonces frauduleuses.

“Nous avons rapidement supprimé les annonces concernées, et continuerons de les supprimer dès que nous en aurons connaissance. Notre priorité est de garantir une expérience sûre pour tous nos membres : les annonces frauduleuses ou trompeuses n’ont pas leur place sur Vinted”, a déclaré la plateforme à BFMTV.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de trouver une annonce similaire sur Vinted, mais ces canulars ont beaucoup amusé les internautes.