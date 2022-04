Ce cri de douleur poussé par une Tiktokeuse, devient un mème hilarant

Le cri étrange d'une Tiktokeuse est en train de devenir un mème hilarant sur les réseaux sociaux. Précisions.

On ne le répétera jamais assez, le web est impitoyable et les internautes n’ont aucun scrupule à détourner des séquences insolites, y compris les plus compromettantes.

Une pauvre Tiktokeuse vient d’en faire la cruelle expérience après être devenue, bien malgré elle, le principal protagoniste de mèmes hilarants et viraux.

Son cri de douleur devient un mème hilarant

Tout est parti d’une vidéo partagée le 15 avril dernier et dans laquelle la jeune femme - qui se fait appeler « Kateylorell » sur le réseau social - se cogne involontairement le bas du dos dans l’un des pieds de son lit.

Un choc manifestement douloureux comme en atteste l’extrait ci-dessous où on entend l’utilisatrice exprimer un cri aigu avant de basculer sur le côté.

Il n’en fallait pas plus pour que la toile, un brin moqueuse, s’enflamme et détourne la séquence à tout va.

Le court extrait est ainsi devenu un mème viral en étant repris et intégré à certains tubes musicaux dont le célébrissime « Stayin' alive » des Bee Gees, comme vous pouvez le constater.

Des vidéos aussi hilarantes qu’injustes pour la jeune femme !

Même la star de TikTok Khaby Lame, célèbre grâce à ses vidéos parodiant les influenceurs absurdes, s’est prêtée au jeu du détournement en réinterprétant à sa façon le célèbre titre de « Dilemma » de Nelly et Kelly Rowland.

D’autres anonymes ont détourné la séquence en l’incorporant par exemple à des scènes de fiction.

Et là encore, le résultat est assez drôle !

La pauvre Kateylorell se consolera peut-être en se disant que son malheur lui a fait connaître la gloire (ou pas).