Si vous êtes de ce groupe sanguin, vous possédez des capacités rares et exceptionnelles !

D’après une doctrine japonaise, il est possible d’identifier les personnalités de chacun selon son groupe sanguin.

Cette doctrine s’appelle la « ketsu-eki-gata » et signifie la « doctrine des groupes sanguins ». Au Japon, cette doctrine est utilisée comme l’horoscope chez nous. Les agences matrimoniales utilisent aussi cette théorie datant de 1927 pour réunir de futurs couples. Même les entreprises utilisent ce concept pour leurs recrutements.

Ainsi, selon le groupe sanguin auquel vous appartenez, un trait de caractère désigne votre personnalité. Par exemple, les personnes du groupe AB seraient très mélancoliques et dures avec elles-mêmes. Tandis que les personnes du groupe sanguin A seraient de nature plus calme, respectueuses et solitaires.

Toujours selon la doctrine, les personnes du groupe B seraient joyeuses mais égoïstes. Quant aux personnes possédant le groupe sanguin O, elles possèdent un petit quelque chose en plus très utile en médecine.

Le groupe sanguin O possède des avantages dans le domaine médical

Les personnes possédant le groupe sanguin O négatif sont donneuses universelles et peuvent donner leur sang à tout le monde. Elles sont ainsi très recherchées lors des collectes de sang, et indispensables. En revanche, ces mêmes personnes ne peuvent recevoir que du sang provenant du groupe O.

Sur un autre aspect médical, les chercheurs ont découvert que les personnes du groupe sanguin O avaient moins de chances de développer des pathologies cardiaques. Aussi, les personnes de type O seraient moins touchées par le Covid, 13 à 30% de moins que leurs homologues de types A, B ou AB.

Enfin, selon la doctrine japonaise, les personnes du groupe O seraient des êtres généreux et curieux.