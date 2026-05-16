Vidéo : un avion atterrit sur la route et fonce vers leur voiture, le drame évité de justesse

Aux États-Unis, une famille a bien failli périr dans un terrible accident de la route lorsqu’un avion est venu atterrir en urgence face à leur voiture. Il a fallu un réflexe du père au volant pour éviter le drame.

Sur la route, il faut être attentif à tous les dangers potentiels, même ceux qui viennent du ciel. Le 11 mai dernier, Kristal Ewing, son mari et leurs deux enfants rentraient d’une randonnée organisée pour la fête des mères, dans l’Arizona, aux États-Unis.

Soudainement, ils aperçoivent un petit avion de tourisme, de type Cessna C150, voler à très basse altitude au-dessus de la route. L’avion finit par atterrir sur la route en face de leur voiture comme on peut le voir sur les images filmées par la caméra embarquée installée au niveau du pare-brise avant du véhicule.

Fort heureusement, le mari de Kristal, au volant du pick-up familial, a brusquement dévié vers le terre-plein central pour éviter la collision. L’avion a finalement atterri sur la route, frôlé le véhicule familial avant de poursuivre sa course sur plusieurs mètres.

Une scène effrayante mais sans victimes

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L’appareil a ensuite percuté un panneau de signalisation et a failli basculer sur le nez avant de s’immobiliser sur le terre-plein.

Les images ont été diffusées par le média local Arizona’s Family, une antenne de CBS. Kristal Ewing n’a pas caché qu’elle avait encore du mal à croire qu’elle avait survécu à une telle situation :

« C’est encore irréel quand je regarde les images »

Bien heureusement, personne n’a été blessé, y compris le pilote. Le véhicule de la famille n’a, lui, subi qu’une légère éraflure causée par l’hélice de l’avion. Selon le propriétaire de l’appareil, le moteur aurait calé peu après le décollage depuis l’aéroport municipal de Superior, dans l’Arizona. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.