Grâce à ce lapin “agent de bien-être”, des policiers parviennent à mieux gérer leur stress

À Yuba City, en Californie, la police locale a accueilli un tout nouveau membre en la personne d’un lapin, nommé Percy. Investi comme agent de bien-être, il aide les policiers à mieux gérer leur stress après leurs interventions.

Le lapin de Pâques est arrivé un peu en avance dans le commissariat de Yuba City, une ville californienne située à une quarantaine de kilomètres au nord de Sacramento. Seulement voilà, il ne s’agit pas ici d’un lapin en chocolat mais d’un réel lapin en chair et en os.

Crédit photo : Yuba City Police Department

Prénommé Percy, le lapin était un animal abandonné et a été recueilli en octobre 2022 par un agent de police de Yuba City. Depuis, Percy est devenu la mascotte des policiers et occupe même officiellement un poste stratégique et crucial au commissariat.

Le lapin est devenu “agent de bien-être” auprès des forces de police de Yuba City, comme on peut l’apprendre sur le compte Facebook du commissariat. Il possède même son propre bureau.

Un lapin pour améliorer le bien-être des policiers

Sa mission consiste simplement à soutenir le moral au quotidien de ses collègues en uniforme. En effet, sa simple présence aide les policiers à décompresser et à mieux gérer leur stress à leur retour d’intervention.

“Pouvoir le prendre dans les bras, le caresser et prendre du recul par rapport à la situation est essentiel pour mon bien-être mental” avoue Michelle Brazil, une officière de police de Yuba City, auprès du média local WBRC.

Sans grande surprise, Percy fait évidemment l’unanimité au sein du commissariat. Sa mission s’inscrit dans le cadre plus large d’une meilleure prise en charge de la santé mentale et du bien-être en général des policiers.

Parfois, la police emmène le lapin à des événements communautaires ou à des interventions dans les écoles. D’ailleurs, Percy est l’attraction principale du commissariat lorsque les enfants viennent le visiter lors de sorties scolaires.

En outre, selon la presse locale, le lapin policier est une belle opération de communication car il parvient à combler “le fossé entre les citoyens et la police, en créant un climat de confiance et en donnant le sourire à tout le monde”.