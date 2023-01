Ils photographient des mannequins aux poses improbables et les internautes en redemandent

Si la plupart des mannequins de magasin ont une posture standard, d’autres sont bien plus étranges ! La preuve en images.

Quand on fait du shopping, on croise souvent des mannequins dans les vitrines et les rayons de nos boutiques préférées. Ces mannequins ont une vraie utilité puisqu’ils servent à exposer certains vêtements du magasin en les mettant en valeur ou en montrant aux clients comment les porter ou les assembler.

À voir aussi

La posture des mannequins est généralement neutre afin de mettre en valeur les vêtements. Cependant, il existe certains mannequins qui n’ont pas du tout les mêmes postures que les autres, et le résultat est vraiment amusant.

Ces mannequins ont des poses étranges

Sur Reddit, des personnes qui ont vu ces modèles pas comme les autres ont partagé leurs découvertes en photo, et l’on peut voir des mannequins aux mensurations improbables, avec des gros ventres et même des expressions faciales.

Crédit photo : @ohcleverusername / Reddit

Grâce au travail des fabricants de mannequins, les modèles ont l’air plus vivants et expressifs, comme s’ils avaient des sentiments et une personnalité à part entière. Si certains mannequins sont vraiment amusants, d’autres peuvent même avoir l’air terrifiants ! La preuve en images.

Crédit photo : @arbili/ Reddit

Crédit photo : @kiahai / Reddit

Crédit photo : @vitessem8 / Reddit

Crédit photo : @TheCarbonStampede / Reddit

Crédit photo : @Milhouse21386 / Reddit

Crédit photo : @cats_gone_cray / Reddit

Crédit photo : @Calcd_Uncertainty / Reddit

Crédit photo : @jporulez / Reddit

Crédit photo : @Noerdy / Reddit

Crédit photo : @RyanOReily / Reddit

Crédit photo : @sushifoofi / Reddit